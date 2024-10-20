Stella: "Komiserler, Verstappen-Norris olayına 'yanlış şekilde' müdahale etti"
Andrea Stella, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si komiserlerinin Lando Norris ve Max Verstappen'in üçüncülük mücadelesine 'uygunsuz bir şekilde müdahale ettiğini' düşünüyor.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Austin'deki yarışın 45. turunda Lando Norris, podyumun son basamağı için Verstappen'e atak yapmaya çalıştı ancak ikili pist dışına taştı.
Norris piste Verstappen'in önünde döndü ve sonrasında yerini geri vermediği için kendisine FIA tarafından 5 saniye ceza verildi.
McLaren takım patronu Stella, Norris'in doğru hareketi yaptığından 'hiç şüphesi olmadığını' söyledi ve her iki aracın da bir avantaj elde ettiğini öne sürdü.
Sky F1'e konuşan Stella, "Bence her iki araç da pist dışına çıktığı için, komiserlerin bu mücadeleye müdahale şekli doğru değildi."
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Yani her iki araç da avantaj elde etti. Bu gerçekten üzücü çünkü bize bir podyuma mal oldu."
"Ancak komiserler tarafından verilen bu tür bir karara itiraz edilemez. Bizim için artık bu sayfa kapandı ve bir sonraki yarışa geçiyoruz." dedi.
Norris'in pozisyonu neden geri vermediği sorulduğunda ise Stella şunları söyledi: "Her iki aracın da pist dışına çıktığını iki kez kontrol ettik. Bizim için bunun doğru olduğuna dair hiçbir şüphe yoktu."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor
Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"
Pirelli, Amerika GP kupalarının diğer tasarımlarla “olası benzerlikleri” nedeniyle geri çekildiğini doğruladı
Verstappen: "McLaren, son zamanlarda çok şikayet ediyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar