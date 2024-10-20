Stella: "Komiserler, Verstappen-Norris olayına 'yanlış şekilde' müdahale etti"

Austin'deki yarışın 45. turunda Lando Norris, podyumun son basamağı için Verstappen'e atak yapmaya çalıştı ancak ikili pist dışına taştı.

Norris piste Verstappen'in önünde döndü ve sonrasında yerini geri vermediği için kendisine FIA tarafından 5 saniye ceza verildi.

McLaren takım patronu Stella, Norris'in doğru hareketi yaptığından 'hiç şüphesi olmadığını' söyledi ve her iki aracın da bir avantaj elde ettiğini öne sürdü.

Sky F1'e konuşan Stella, "Bence her iki araç da pist dışına çıktığı için, komiserlerin bu mücadeleye müdahale şekli doğru değildi."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yani her iki araç da avantaj elde etti. Bu gerçekten üzücü çünkü bize bir podyuma mal oldu."

"Ancak komiserler tarafından verilen bu tür bir karara itiraz edilemez. Bizim için artık bu sayfa kapandı ve bir sonraki yarışa geçiyoruz." dedi.

Norris'in pozisyonu neden geri vermediği sorulduğunda ise Stella şunları söyledi: "Her iki aracın da pist dışına çıktığını iki kez kontrol ettik. Bizim için bunun doğru olduğuna dair hiçbir şüphe yoktu."