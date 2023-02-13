McLaren kısa vadede dördüncülük hedefliyor

Haberi dinle

Pazartesi gerçekleştirilen lansmanla 2023 aracı MCL60'ı tanıtan McLaren, takım tarihinin 60. senesinde yeniden rekabetçi olmayı hedefliyor.

Son dört sezondur orta sıranın en önlerinde yer alan takım, başta rüzgar tüneli eksikliği olmak üzere birçok faktörden ötürü istediği adımı atamıyor.

Lansman öncesi soruları yanıtlayan yeni takım patronu Andrea Stella, kısa vadede dördüncülüğü, uzun vadede çok daha fazlasını hedeflediklerini söylüyor.

Stella, "Sezon boyunca kendimizi ilk dördün bir parçası olarak konumlandırmak istediğimizi söylemenin doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekçi olmak gerekirse ilk üç takım belli, kendimizi en fazla dördüncülüğe atabiliriz."

"Kısa vadede gerçekçi davranıyoruz, halihazırda devam eden iyi gelişmeler var, bunları çok yakında pistte göreceksiniz. Tüm bu gelişmeler ileriye doğru iyi bir adım atmamızı sağlayacak."

"Bunun yanı sıra sezon ortasında açılışını yapmayı planladığımız yeni rüzgâr tünelinin hayata geçirilmesinin önemini de hatırlatmak isterim, bu sadece metodolojilerinizi geliştirmesi açısından değil, birçok nedenden ötürü ciddi bir değişiklik olacak.

"Ayrıca yeni bir simülatöre ve yeni bir üretim tesisine de sahibiz, kısacası sezon ortasına doğru meyve vermesi gereken büyük yatırımlarda bulunuldu.

"Tüm bu yatırımlar bu sezon ilk dört mücadelesinde ekstra bir destek olmalı, orta vadede ise çok daha fazlasını bekliyoruz."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, McLaren Team Principal, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Yeni kuralların ilk yılına özellikle fren problemleri nedeniyle kötü bir başlangıç yapan McLaren, sezon içinde toparlansa dahi asıl hedefi olan galibiyet mücadelesinden bir kez daha uzak kaldı.

Bu sezona da benzer şekilde nispeten zayıf başlayabileceklerini söyleyen Stella, hızlıca gelişebileceklerini ve iyi güncellemelere sahip olduklarını söylüyor."

Stella, "Evet, aslında geçen yılki performansımızı değerlendirirken ve karşılaştırma yaparken birçok fırsatla karşılaştığımızı söyleyebilirim. İyi haber ise bunların hemen hemen hepsinin ele alınmış olması."

"Çok spesifik olmak istemem ama ağırlıklı olarak aerodinamikle ilgili değişiklikler bulunmakta. Bu konuda bir gizem yok, ancak örneğin lastiklerle etkileşim açısından yapmamız gereken bazı çalışmalar vardı, kış boyunca bunları da gerçekleştirdik.

"Söylediğim gibi, sezonun ilk aşamasındaki gelişmelerle ilgi çekecek araç birçok güçlü yana sahip olacak. Bu yüzden mutluyuz, lansman aracı için tamamen mutlu değiliz ama yakında iyi bir adım atacağımız konusunda iyimseriz."

McLaren MCL60 Fotoğraf: McLaren

"Tüm bunlara ek olarak, daha önce de söylediğim gibi, rüzgar tünelinin olmaması düşündüğümüzden daha fazla sorun yaratıyor."

"Örneğin, rüzgar tünelini kiraladığımızda oldukça yüksek bir ücret ödüyoruz, takımı genişletmek için yeniden yatırım yapmak istediğimiz alanlardan önemli miktarda tasarruf ediyoruz."

"Dolayısıyla rüzgar tüneli eksikliğini ve nihayetinde işgücünün büyüklüğünü göz önüne alırsam, McLaren'in geçmişte rekabetçi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu iki faktörü kullanarak teknik tarafta yaşananlardan çok memnun olduğumuzu söyleyebilirim."

"Şimdi bize düşen, teknik tarafa yeterli ekipmanı ve yeterli işgücünü sağlayarak gerçekten ön sıralarda rekabet edebilmek."

"Kış boyunca gelişim açısından gördüklerinizi, sıralama açısından nerede olacağınıza çevirmek her zaman zordur, ama biz bunu kendimizle ilişkilendirmeye çalışıyoruz."

"Aracın gelişiminden memnun olsak da bu süreçte biraz geç fark ettiğimiz bazı alanlar da mevcut, dolayısıyla kısa vadede bu alanlardan faydalanmamız pek mümkün olmadı."

"Bu nedenle sezon başladıktan sonra yaşanacak gelişmelerden bahsediyorum, kısacası gerçekçi olmaya çalışıyorum. Grid o kadar rekabetçi ki, eğer bir anda kendimizi zirvede bulursak şaşırırım."