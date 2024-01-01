Stella, kazanma "stresine" rağmen McLaren'in gelişiminde Norris'in yardımını övdü
McLaren takım patronu Andrea Stella, hala bir Formula 1 zaferi kazanamamış olmanın stresini yaşamasına rağmen Lando Norris'i takımın 2023 araç geliştirme sürecindeki olumlu toparlanmasına yardımcı olduğu için övdü.
McLaren önemli bir yeniden yapılanma sürecinin ardından 2020'de takımlar şampiyonasını üçüncü sırada noktaladı. 2021'de Norris'in o zamanki takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun İtalya Grand Prix'sini kazandığı sezon takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya gerileyen McLaren, 2022'yi beşinci sırada noktaladı.
Norris ve yeni takım arkadaşı Oscar Piastri'nin MCL60'ı sıralama turlarının ilk bölümünden çıkarmakta zorlanmalarıyla 2023'ü ilk bölümünde de bu düşüş devam etti. Çokça övgü alan bir güncelleme programı McLaren'i sıralamada yukarılara fırlatan etkileyici faktör oldu.
Sonunda, sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde Red Bull'un en yakın rakibi olduğu bir konuma ulaştı.
Andreas Seidl'in geçen yılın sonlarında Audi'nin 2026'daki girişinden önce Sauber'i çalıştırmak üzere ayrılmasının ardından takım patronu olarak atanan Stella, McLaren'in şu ana kadarki geri dönüşü için birçok övgü aldı. Ancak İtalyan kendisi Norris'in turuncu takımın kazanımlarındaki rolünü vurgulamaya hevesli.
McLaren yeniden yarışmacı olmak için F1 takımını nasıl yeniledi?
Bunun nedeni özellikle McLaren'in yarış kazanma potansiyelinden yoksun olması nedeniyle Norris'in George Russell ya da ilk F1 takım arkadaşı Carlos Sainz gibi yarışarak büyüdüğü rakiplerinin bu arada yarış kazanmalarını izlemek zorunda kalmasıydı.
Autosport'a verdiği özel röportajda Stella, "Lando kariyerinin öyle bir evresinde ki üzerinde baskı hissediyor. 'Yarış kazanmak istiyorum, en az benim kadar iyi olduğunu bildiğim ve yarış kazandığını gördüğüm adamlarla birlikte olmak istiyorum' gibi bir baskı hissediyor."
"Bunun ne tür bir stres yaratabileceğini gerçekten anlayabiliyorum, takım da anlayabiliyor."
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60 battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 at the start of the race
"Benim için söylemek istediğim ilk şey, onun bu stresle başa çıkma konusunda ne kadar iyi olduğu."
"Çünkü diğer bazı sürücüler geri dönebilir, streslerini takıma aktarabilirdi."
"Şöyle diyebilirdi 'Çocuklar, ben buradayım, sahneye çıkmaya hazırım ama araç nerede?' Lando'dan hiç böyle bir şey duymadım."
"Takıma katkısı ve desteği her zaman çok yapıcı olmuştur." dedi.
Stella ayrıca McLaren'in yeni transferi Oscar Piastri'yi de çaylak sezonunda elde ettiği iki podyum ve Katar sprint yarışındaki zaferiyle 2023 pilotlar şampiyonasında dokuzunculuğau elde ederken 'kendini sakin ve kontrollü tuttuğu' için övdü.
Stella, "Bu nedenle, gereksiz stres yaratmadığı için potansiyelinden her zaman yararlanıyor."
"Bu oldukça istisnai bir durum. Genç kategorilerde [Piastri'nin 2020 ve 2021'de Charles Leclerc ve Russell gibi arka arkaya Formula 3 ve Formula 2 şampiyonlukları elde ettiği] neden bu kadar başarılı olduğunu görebiliyorum." dedi.
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"
Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'" Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"
Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil"
Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil" Chandhok: "Norris hâlâ Verstappen seviyesinde değil"
McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"
McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz" McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"
Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı
Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı
Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"
Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli" Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"
Son Haberler
L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu
L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu
Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"
Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar" Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"
Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor
Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor
McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti
McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar