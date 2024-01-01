Stella, kazanma "stresine" rağmen McLaren'in gelişiminde Norris'in yardımını övdü

McLaren önemli bir yeniden yapılanma sürecinin ardından 2020'de takımlar şampiyonasını üçüncü sırada noktaladı. 2021'de Norris'in o zamanki takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun İtalya Grand Prix'sini kazandığı sezon takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya gerileyen McLaren, 2022'yi beşinci sırada noktaladı.

Norris ve yeni takım arkadaşı Oscar Piastri'nin MCL60'ı sıralama turlarının ilk bölümünden çıkarmakta zorlanmalarıyla 2023'ü ilk bölümünde de bu düşüş devam etti. Çokça övgü alan bir güncelleme programı McLaren'i sıralamada yukarılara fırlatan etkileyici faktör oldu.

Sonunda, sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde Red Bull'un en yakın rakibi olduğu bir konuma ulaştı.

Andreas Seidl'in geçen yılın sonlarında Audi'nin 2026'daki girişinden önce Sauber'i çalıştırmak üzere ayrılmasının ardından takım patronu olarak atanan Stella, McLaren'in şu ana kadarki geri dönüşü için birçok övgü aldı. Ancak İtalyan kendisi Norris'in turuncu takımın kazanımlarındaki rolünü vurgulamaya hevesli.

McLaren yeniden yarışmacı olmak için F1 takımını nasıl yeniledi?

Bunun nedeni özellikle McLaren'in yarış kazanma potansiyelinden yoksun olması nedeniyle Norris'in George Russell ya da ilk F1 takım arkadaşı Carlos Sainz gibi yarışarak büyüdüğü rakiplerinin bu arada yarış kazanmalarını izlemek zorunda kalmasıydı.

Autosport'a verdiği özel röportajda Stella, "Lando kariyerinin öyle bir evresinde ki üzerinde baskı hissediyor. 'Yarış kazanmak istiyorum, en az benim kadar iyi olduğunu bildiğim ve yarış kazandığını gördüğüm adamlarla birlikte olmak istiyorum' gibi bir baskı hissediyor."

"Bunun ne tür bir stres yaratabileceğini gerçekten anlayabiliyorum, takım da anlayabiliyor."

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 at the start of the race

"Benim için söylemek istediğim ilk şey, onun bu stresle başa çıkma konusunda ne kadar iyi olduğu."

"Çünkü diğer bazı sürücüler geri dönebilir, streslerini takıma aktarabilirdi."

"Şöyle diyebilirdi 'Çocuklar, ben buradayım, sahneye çıkmaya hazırım ama araç nerede?' Lando'dan hiç böyle bir şey duymadım."

"Takıma katkısı ve desteği her zaman çok yapıcı olmuştur." dedi.

Stella ayrıca McLaren'in yeni transferi Oscar Piastri'yi de çaylak sezonunda elde ettiği iki podyum ve Katar sprint yarışındaki zaferiyle 2023 pilotlar şampiyonasında dokuzunculuğau elde ederken 'kendini sakin ve kontrollü tuttuğu' için övdü.

Stella, "Bu nedenle, gereksiz stres yaratmadığı için potansiyelinden her zaman yararlanıyor."

"Bu oldukça istisnai bir durum. Genç kategorilerde [Piastri'nin 2020 ve 2021'de Charles Leclerc ve Russell gibi arka arkaya Formula 3 ve Formula 2 şampiyonlukları elde ettiği] neden bu kadar başarılı olduğunu görebiliyorum." dedi.