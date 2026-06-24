Stella, Kanada'da kullanılmayan ön kanadın İspanya'da nasıl başarıya ulaştığını açıkladı

McLaren, Barselona'daki yarışta Lando Norris ile üçüncü sırayı alarak Miami Grand Prix'sinden sonraki ilk podyum derecesini elde ederken, Oscar Piastri'nin beşinciliğiyle de her iki araçla birden önemli puanlar topladı. Bu başarının arkasındaysa Kanada'da beklentileri karşılayamadığı için sökülen ancak İspanya için yeniden modifiye edilen ön kanat güncellemesi yer alıyordu.

Woking merkezli ekip, 2026 sezonunun ilk büyük güncelleme paketini Miami ve Kanada olmak üzere iki yarış hafta sonuna yayma kararı almıştı.

Takım, Miami'ye yeni ön ve arka fren kanal yapıları, revize edilmiş gövde ve sidepod hava girişleri, fazladan soğutma ızgaraları, yeni bir taban, bargeboard (taban kenarı kanatçıkları) ve yeni bir arka kanat getirmişti.

Aynı ayın sonlarında Kanada'da ise MCL40’ın aerodinamik yükünü artırmak ve aracın çalışma aralığındaki hava akışını optimize etmek amacıyla tasarlanan yeni ön kanat görücüye çıktı. Ön kanat, aracın geri kalanındaki hava akışını doğrudan şekillendirdiği için yeni güncelleme paketinin merkezinde yer alıyordu.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ancak Montreal'de en iyi dereceyi elde eden Norris'in liderin yaklaşık 1.4 saniye gerisinde kalması üzerine McLaren, eski ön kanat tasarımına geri dönme kararı aldı.

Ön kanat üzerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından kenar plakalarında değişiklikler yapan teknik ekip, güncellenen tasarımı Barselona'da yeniden araca monte etti. Sonuç ise Norris'in podyumu ve çifte puan oldu.

Yabancı basına konuşan takım patronu Andrea Stella, süreci şu sözlerle aktardı: "Ön kanat, tam olarak nasıl kullanmamız ve bize ne sağladığını tam olarak anlamamız birkaç yarış süren bir projeydi.”

“İlk tanıttığımız günden bu yana üzerinde birkaç değişiklik yaptık ve bu değişiklikler etkili oldu. Şu anda elde ettiğimiz performanstan ve pist üstü verilerinin geliştirme araçlarımızla (rüzgar tüneli ve simülasyon) olan korelasyonundan memnunuz. Yeni kanadı her iki araçta da kullandık ve bize tur süresi kazandırdığını tespit ettik."

Takımın bulduğu hızlı çözümlerden övgüyle bahseden Stella, "Fabrikadaki ekibin son derece hızlı problem çözme yeteneğini takdir etmek istiyorum. Tasarlanması ve üretilmesi gereken birkaç detay fark ettiğimizde, bunları hemen Monako'ya yetiştirdik. Ardından birkaç küçük dokunuş daha yaptık ve onları da İspanya için hazır hale getirdik. Böylece aracın ilk büyük güncelleme paketinin tamamlandığını söyleyebilirim." dedi.

Andrea Stella, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Geçtiğimiz iki sezonda güncellemeler konusunda neredeyse hiç hata yapmayan McLaren’ın, cuma günü test edip pazar günü yarışta kullanmadığı parçalarla yeniden karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulduğunda Stella, ön kanat durumunun istisnai olduğunu belirtti: "Hayır, ön kanatta gördüğümüz şey, sadece aerodinamik değil, aynı zamanda mekanik açıdan da geliştirilmesi gereken bazı noktaların olmasıydı.”

“Bu yüzden aerodinamik geliştirme sürecimizin genel istikrarından oldukça memnunuz. Bu yıl tüm takımların tur süresi kazanacağı ana konu da bu olmaya devam edecek."

Mevcut teknik kuralların henüz çok yeni olduğunun altını çizen İtalyan yönetici, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçtiğimiz yıllarda hangi geometriyi takip etmemiz gerektiği konusunda yönümüz daha netti ve bu konsepti geliştirme konusunda diğer tüm takımlardan daha iyiydik.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Ancak şu aşamada –ki bu durum tüm takımlar için geçerli– kurallar o kadar yeni ki hâlâ farklı şeyler keşfediyoruz.”

“Bunu ön kanatta gördük; keza arka lastiklerin önündeki taban alanına bakarsanız tasarımların henüz tek bir doğrultuda birleşmediğini görebilirsiniz. Tasarımların birbirine benzemesi muhtemelen bir yıl daha sürecektir."

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