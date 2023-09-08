Stella: "İkincilik mücadelesi vermek için daha fazla gelişime ihtiyacımız var"

Lando Norris'in geçen haftaki Hollanda Grand Prix'sine Max Verstappen'in ardında ikinci başlaması McLaren'in yaz tatilinden önce uygulamaya koyduğu güncellemesiyle yaptığı dev sıçramanın son kanıtı oldu.

Bu revizyon, hiçbir takımın sürekli olarak en hızlı ikinci takım statüsünü elde edemediği, Red Bull'ların arkasında sürekli değişen mücadelede Mercedes, Ferrari ve Aston Martin'e meydan okumasını sağladı.

Ancak takım patronu Stella, Zandvoort hafta sonundaki zorlu ve karışık hava koşullarının McLaren'in yüzünü güldürdüğü konusunda uyarıda bulundu. Her ne kadar yeni arka kanat iyi bir etki yaratmış olsa da, Stella takımın ikinci olabilmek için düzenli bir gelişime ihtiyaç duyacağını düşünüyor.

Stella, "Bunu yapabilmek için aracı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Çünkü bence bu pistte, normal ve kuru koşullarda Mercedes bizimle eşit olabilirdi. Macaristan'da bizden daha hızlıydılar. Hatırlarsanız pol pozisyonu da onlarındı."

"Bence mevcut paketimiz Red Bull ile mücadele edebilmek ve bir yarışa gidip burada en hızlı ikinci olacağımızı söylemek için de yeterli değil."

"Daha fazla iyileştirme yapmamız gerekiyor ve önümüzdeki birkaç yarışta da bunu yapmayı planlıyoruz." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış temposunda Mercedes Hollanda'da McLaren'den üstün görünürken, özellikle Lewis Hamilton tur zamanlarıyla göz doldurdu.

Ancak her iki takım da ıslak zeminde pistte kalarak yanlış bir strateji uyguladı ve podyum şanslarını boşa harcadı.

MCL60'ın aerodinamik verimlilik eksikliğinin giderilmesi, özellikle de yeni bir düşük sürtünmeli kanadın kullanılacağı Monza gibi düşük kuvvete sahip bir pistte öncelik olmaya devam ediyor.

Ancak Stella, Woking ekibi için bir diğer önemli geliştirme alanının; aracın çeşitli pist ve viraj türlerinde daha tutarlı bir şekilde yere basma kuvveti üretmesini sağlamak olduğunu ve bunun tartışmasız Red Bull RB19'un en iyi özelliği olduğunu açıkladı.

Stella, "Genel verimliliği ele alırken, aynı zamanda yere basma kuvvetinin sürüş yükseklikleri, sapma açıları ve benzerlerinin bir fonksiyonu olarak daha az değişken olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

"Bence bu, iyi bir yere basma kuvvetine sahip olan araçları etkileyen şeydir, ancak daha sonra bu yere basma kuvveti bu tutumların bir fonksiyonu olarak hızla azalır."

"Dolayısıyla, sezon başına kıyasla gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ancak şu anda kat etmemiz gereken yolun yarısındayız." diye ekledi.