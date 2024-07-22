Stella: "Hiçbir sürücü önde giderken pozisyon değiştirmekten mutlu olmaz"
Andrea Stella, Macaristan Grand Prix'sinde Lando Norris'in öndeki pozisyonundan kolayca vazgeçmek istememesini anladığını dile getirdi.
Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon ve Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. pozisyon, Parc Ferme'ye varışlarını kutluyorlar
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Yarışa ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri, ilk virajdaki karmaşanın ardından takım arkadaşını geçerek liderliğe yükseldi.
Ancak yarışın orta noktasında takımın Piastri yerine Norris'i erken pite alması nedeniyle Norris öne geçti ve yarışın kalanını lider götürdü.
Yarışın bitimine son 4 tur kala Norris, takım emriyle Piastri'ye liderliği verdi. Piastri ilk F1 galibiyetini elde ederken, Norris bu sezonki 8. podyumuna çıktı.
Yarışın ardından takım patronu Stella, pilotlarına uygulanan takım emri hakkında konuştu.
"Bence takım emri, Will'in (Lando Norris'in yarış mühendisi) tek bir yorumundan ve mesajından biraz daha fazlasıydı. Ekibimiz ve sürücülerimizle birlikte yarışa dair bütün bir yaklaşımımız var. Bu yüzden her pazar toplantı yapıyoruz."
Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf: Francois Tremblay
"Sürücülerimizin McLaren'in gidişatını desteklemesinden son derece memnunuz ki bu inanılmaz. Benim için bugünün haberi bu."
"Lando ve Oscar'a uygulanan stratejiler ve takım emri hakkında konuşabiliriz ama benim odaklandığım ilk iki sırayı elde etmemiz. Bu inanılmaz bir şey ve bunu mümkün kıldıkları için McLaren'daki tüm kadın ve erkeklere teşekkür etmek ve çalışmalarını övmek istiyorum."
"Hiçbir yarış pilotunun yarışı önde götürürken 'Elbette, hadi hemen pozisyonlarımızı değiştirelim' demekten mutlu olacağını sanmıyorum. Bu mümkün değil, sürücülerin doğasında bu yok. Eğer Lando böyle bir tepki vermiş olsaydı bu konuda endişelenirdim."
"Şampiyonada rekabetçi olmak istiyoruz. Özellikle Lando'nun daha güçlü bir konumda olması için Oscar'ın ve takımın desteğine ihtiyacı var. Biz de şu anda bu şekilde ilerliyoruz."
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