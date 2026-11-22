Formula 1 Las Vegas GP
Stella: "Hem Oscar hem de Lando için kariyerlerinin en iyi yarışlarından biriydi"
Las Vegas’da çifte podyum kazanan McLaren'in takım patronu Andrea Stella, araçtaki dezavantajlara rağmen Norris ve Piastri'nin harika bir yarış çıkardığını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 12:30
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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Andrea Stella, çifte podyumla sonlanan Las Vegas yarışının ardından takımın performansını değerlendirdi. Güç ünitesi bakımından sezon başına kıyasla büyük ilerleme kaydettiklerini söyleyen İtalyan yönetici, yüksek aerodinamik sürüklenme ve kısa kalan sekizinci vites oranına rağmen iki pilotunun hava koridorunu kusursuz yöneterek araçtan en iyi performansı aldığını şu sözlerle anlattı: "Sezon başında güç ünitesinden verim alma konusunda yaşadığımız bazı kısıtlamaları Mercedes ile yürüttüğümüz başarılı iş birliği sayesinde aştık.”
“Bugün iki temel sorunumuz vardı: Aracın son hızı aşırı aerodinamik nedenler yüzünden yetersizdi ve sekizinci vitesimizin fazla kısa kalması özellikle birini takip ederken devrin yükselip gücün düşmesine yol açtı. Ancak mühendislerimiz ve pilotlarımızın mükemmel çalışması bu eksikleri telafi etti.”
“Hem Oscar hem de Lando için kariyerlerinin en iyi yarışlarından biriydi çünkü aracın potansiyeline kıyasla çıkardıkları sonuç olağanüstüydü. Hava koridorundan çıkıp geçiş yapamayacakları anlarda sabırla doğru anı beklediler.”
“Aracı pistte tutmaya çalışırken zihinlerinde bu kadar çok veriyi işlemeleri takdire şayan."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Yarış sırasında pit duvarından gelen "dikkatli olun" uyarılarına Oscar Piastri'nin telsizden sert tepki vermesini de değerlendiren Stella, bu durumu olumlu karşıladığını ifade etti. Singapur sprint yarışında iki pilotun temas yaşadığını hatırlatan McLaren patronu, rekabetçi ruhu dizginlemek için bu uyarıların gerekli olduğunu belirtti: "Oscar'ın telsizdeki tepkisi hoşuma gitti, bir pilottan beklediğiniz karakter tam olarak budur.”
“Daha önce birlikte çalıştığım Michael Schumacher, Fernando Alonso veya Kimi Räikkönen de farklı değildi, dünya şampiyonlarının karakteri böyledir. Bizim görevimiz pilot "tamam, anladım" diyene kadar ona net bir hedef vermektir. Bu uyarı sadece Oscar'a değil, yayına verilmese de Lando'ya da yapıldı.”
“Singapur'daki sprint yarışının son turunda Lando'nun odak noktası fazla daralmış ve Oscar ile temas yaşamıştı. Sonrasında kendisi de bu araçların zihinsel yükünün çok fazla olduğunu söyleyip bizim desteğimizi istemişti.”
“Diğer takımların mücadeleler, hakkında yorum yapmak istemem ama iki pilotu birden yönetmek Formula 1'in en zor işidir. Bu konuda tüm takım patronlarına hak veriyorum."
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
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