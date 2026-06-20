Stella: "Hamilton, sanal güvenlik aracı olmasa da kazanacaktı"

Lando Norris, Barselona-Katalonya Grand Prix'sine dördüncü sıradan başladı ancak Kimi Antonelli'nin yarışın son bölümünde yaşadığı teknik arıza nedeniyle yarış dışı kalmasını değerlendirerek Miami'den bu yana ilk podyum sonucunu elde etti.

Bu üçüncülük, üst üste yaşanan iki yarış dışı kalmanın ardından McLaren adına önemli puanlar getirdi.

İspanya'da McLaren açısından en cesaret verici noktalardan biri ise Norris'in yarış boyunca George Russell ve Antonelli'nin temposuna yakın kalabilmesiydi.

Andrea Stella, McLaren Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Norris, Mercedes pilotlarıyla aynı iki pit stop stratejisini uyguladı. McLaren, yarışta bir erken pit denemesi yaparak rakiplerinin önüne geçmeyi hedefledi. Ancak takımın hız eksikliği nedeniyle bu strateji istenen sonucu vermedi.

Mercedes pilotlarıyla mücadele edebilen Norris ve McLaren, üç pit stop stratejisini tercih eden Lewis Hamilton'a karşı ise herhangi bir cevap veremedi.

Hamilton'ın galibiyeti, doğru zamanda gelen bir sanal güvenlik aracı periyodundan da destek aldı. Ancak McLaren takım patronu Andrea Stella'ya göre Ferrari pilotu bu avantaj olmasa bile yarışı kazanacaktı.

Norris'in stratejisini değerlendiren Stella, "Strateji açısından, özellikle erken pit denemesi konusunda Mercedes'e mümkün olduğunca yakın kalmaya çalıştık."

"Bir anlamda bunu denedik ancak başarılı olmadı."

"Bu açıdan bakıldığında, elimizdeki imkânlarla yapabileceğimiz her şeyi denediğimizi düşünüyorum."

"Belki de geriye dönüp baktığımızda sormamız gereken soru, üç pit stop stratejisini tercih edip etmememiz gerektiği." şeklinde konuştu.

Stella, yarışın belirli bir bölümünde sert lastiklerin ikinci bölümde oldukça iyi performans göstermesi nedeniyle iki pit stop stratejisinin doğru karar olduğuna inandıklarını belirtti.

"Bir noktada sert lastiklerin ikinci stintte iyi çalıştığını görünce, iki pit stop stratejisinin en azından Hamilton'a karşı kaybı sınırlamanın bir yolu olabileceğini düşündük."

"Çünkü Hamilton çok hızlıydı, muhtemelen pistteki en hızlı araçtı ve üç pit stop stratejisiyle zaten kazanacaktı."