Formula 1

Stella: “Podyum için mücadele edebilecek kapasiteye hâlâ sahibiz”

McLaren takım patronu Andrea Stella, Austin hafta sonunu değerlendirerek MCL40’ın potansiyelini tam olarak yansıtamadıklarını dile getirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 18:00

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Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Ryan Pierse / Getty Images

Cumartesi günkü sıralama turlarında istedikleri dereceleri elde edemeyerek gerilerden başlamak zorunda kalan McLaren ikilisi, pazar günkü yarışta Lando Norris ile 5., Oscar Piastri ile 7. sırayı aldı. Yarış boyunca sergilenen güçlü tempoya ve getirilen güncellemelerin olumlu katkısına dikkat çeken Andrea Stella, grid pozisyonlarının podyum şansını ellerinden aldığını ifade etti.

Yarışın ardından hafta sonunu özetleyen Stella, şu değerlendirmelerde bulundu: "Düş kırıklığı yaratan bir cumartesinin ardından makul bir pazar günü geçirdik; Austin’deki hafta sonumuzu özetleyen şey tam olarak bu.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Austin yarışı, MCL40'ın hâlâ podyum için mücadele edebilecek kapasitede olduğunu gösterdi, ancak start pozisyonumuzun bu hedefi neredeyse imkânsız hale getirdiği de ortadaydı.”

“Tüm takımda, sıralama turlarında potansiyelimizi tam olarak kullanamamış olmanın getirdiği ortak bir hüsran var ama bunu düzeltmek ve daha iyisini yapmak tamamen bizim elimizde.”

“Hem stratejik kararlar hem de pistteki sürüş anlamında takım ve pilotlarımız çok iyi bir iş çıkardı. Buraya getirdiğimiz güncellemeler de olumlu katkı sağladı. Lando mükemmel bir tempo sergiledi, Oscar ise yaklaşık otuz tur boyunca Russell’ı arkasında tutarak ona hiç geçiş şansı vermedi ve son derece güçlü bir yarış çıkardı.”

“Pilotlarımızın pistte, takımın önceliklerini ve McLaren’ın çıkarlarını gözeterek birlikte nasıl çalıştığını görmek de beni ayrıca mutlu etti.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Açıkçası beşinci ve yedinci sıralar tatmin olabileceğimiz sonuçlar değil, ancak bunu kabullenip gelişmek için çalışmalıyız.”

“Sezonu üst seviyede bitirmek ve şampiyonayı en azından üçüncü sırada tamamlamak amacıyla sadece podyum için değil, galibiyet için de savaşmayı hedefliyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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