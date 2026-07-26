Stella: “Güncellemelerin pole için yeterli olacağını düşünmemiştik”

Hungaroring’deki sıralama turlarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Andrea Stella, yeni taban ve fren kanadı odaklı güncelleme paketinin verilerini ve seansın genel gidişatını masaya yatırdı.

Güncellemelerin araç karakteristiğini bozmadan yere basma gücü eklediğini belirten İtalyan yönetici, pole pozisyonunun ardındaki detaylara ve Ferrari ile olan rekabete açıklık getirdi.

Getirdikleri yeni parçaların sorunsuz çalıştığını ve güç ünitesi iş birliğinden memnun olduklarını ifade eden Stella, pole pozisyonu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Macaristan'da elde ettiğimiz turun en büyük katkısı, yeni bir taban ve fren kanatçıklarını içeren aerodinamik güncellemelerden geldi.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Güç ünitesi açısından Spa'da yaşadığımız tutarsızlıkları burada görmedik. Mercedes mühendisleriyle harika bir iş çıkardık.”

“Dürüst olmak gerekirse buradaki güncellemelerin Macaristan'da pole pozisyonu için yeterli olacağını düşünmemiştik çünkü Ferrari’nin net favori olacağını biliyorduk.”

“Leclerc ve Hamilton’ın en iyi viraj performanslarına baktığımızda hâlâ bizden daha yüksek bir potansiyele sahip olduklarını görüyoruz.”

“Bugünkü pole pozisyonu; zorlu koşullara karşı bulduğumuz doğru önlemler ve pilotlarımızın kusursuz performansı sayesinde elde ettiğimiz bir 'fazladan başarı' niteliğinde."

Rakipleri Ferrari ve Mercedes ile olan güç dengesini değerlendiren Stella, özellikle düşük hızdaki virajlarda gelişim kaydetmeleri gerektiğinin altını çizdi: "Ferrari'nin viraj içi yol tutuşu, özellikle frenaj gerektiren yavaş virajlarda (1. ve 12. viraj gibi) diğer herkesten hâlâ bir adım önde olduğunu gösteriyor.”

Andrea Stella, McLaren Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

“Onlar en iyi şaseye sahipler. Bizse yeni güncellemelerimizle ancak orta-yüksek hızlardaki virajlarda onlarla rekabet edebilecek seviyeye geldik.”

“Macaristan’daki tur zamanı farkının bir kısmını düzlüklerde kapattık; bu da Mercedes motorunun avantajı. Ancak düşük hızlı virajlarda kesinlikle gelişmeliyiz.”

“Bu paket, sezon içinde planladığımız güncellemelerin yalnızca ilk kısmıydı; sonraki yarışlarda da yenilikler getireceğiz."

Sezonun geri kalanı için bütçe sınırı ve geliştirme yarışına dikkat çeken Stella, sözlerini şöyle tamamladı: "Bütçe sınırında 2026 sezonunun bir geliştirme yarışı olacağını biliyorduk, bu yüzden aracı geliştirmek için bütçemizde her zaman alan bıraktık.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Ancak buradaki başarılarımızın bir dönüm noktası olduğunu söylemek için henüz çok erken.”

“Sezonun henüz ortasındayız. Bu pozisyonda kalmak istiyorsak, sezona sonuna kadar araca yarım saniye daha kazandırmak için çalışmaya devam etmeliyiz."