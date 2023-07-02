Stella: "Güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor"
McLaren takım patronu Andrea Stella, McLaren'in güncellemeleri çalıştırmayı başardığını söylüyor, ancak eski paketle farkın çok da büyük olmadığını belirtiyor.
Üç haftalık büyük bir güncelleme planı hazırlayan McLaren, plan kapsamında ilk güncellemeleri bu hafta sonu Red Bull Ring'e getirdi.
Güncellemeler bu haftalık sadece Lando Norris'te olacak, duruma göre gelecek hafta da Oscar Piastri yeni araca geçiş yapacak.
Güncellemelerin çalıştığını söylemek mümkün, nitekim sıralama turlarında Piastri ikinci bölümde elenirken, Norris pole pozisyonu mücadelesi verdi ve günü dördüncü sırada noktaladı.
Stella ise erken davranmak istemiyor ve Piastri'nin ikinci bölümde Norris'in sadece 0.175 saniye gerisinde kaldığını belirterek paketler arasındaki farkın çok da büyük olmadığını belirtiyor.
Motorsport.com'a konuşan Stella, "Burası Avusturya ve tur zamanları net bir tablo çizmiyor."
"Oscar'ın Q2'de silinen tur zamanına bakarsak, aslında Lando'dan çok da uzak olmadığını görüyoruz. Bu, paketten beklediğimizle hemen hemen aynı doğrultuda."
"Benim için en önemli şey, güncellemelerin beklediğimiz gibi çalışmış olması. Hiç şüphesiz ki sonraki güncellemeler için de iyi bir temel olacak."
"Sonuçtan bağımsız olarak, en önemli şeyin bu temel olduğunu düşünüyorum. Sonuçtan bağımsız diyorum çünkü Oscar'ın da son bölümde olmasını isterdim."
"Yine de biraz ihtiyatlıyım çünkü Avusturya biraz Barselona'ya benzeyen bir pist ve orada da sıralamaları üçüncü sırada tamamlamıştık.
"Ancak aradaki fark daha büyüktü, burada aradaki farklara bakarak daha rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum."
"Avusturya'da olumlu işaretler var ama bunun diğer pistlerde de teyit edilmesi gerekiyor. Büyük frenlemeler ve yüksek hızlı doğası ile Avusturya bize uygun olan bir başka pist." dedi.
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