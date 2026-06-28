Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Stella: "Gelişim konusunda geride kaldık"

Andrea Stella, Ferrari ve Red Bull’un getirdiği güncellemelerin ardından Avusturya'da rakiplerinin gerisinde kaldıklarını itiraf etti.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Japonya ve Miami'de galibiyet mücadelesi verdikten sonra gelişim savaşında rakiplerinin gerisinde kalan McLaren, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris ile altıncı, Oscar Piastri ile yedinci sırayı alabildi. 

Pole pozisyonunu kazanan George Russell’ın yaklaşık 4 ondalık gerisinde kalan McLaren ikilisinin önünde Kimi Antonelli, iki Ferrari pilotu ve Max Verstappen yer aldı.

Yabancı basına konuşan Andrea Stella, 2026 sezonundaki güç dengelerine dikkat çekerek şu an en hızlı aracın Mercedes olduğunu, Ferrari, Red Bull, McLaren takımlarının kaderiniyse güncellemelerin belirleyeceğini söyledi: "Ferrari’nin getirdiği aerodinamik güncellemelerin yanı sıra yeni motor güncellemesiyle ileriye doğru bir adım attığını gördük.” 

“Red Bull’un buraya getirdiği güncellemeler de son derece etkileyiciydi ve bizden daha hızlıydılar. Yani güncellemeler teoride küçük farklar sağlıyor gibi görünse de pistte çok daha fazlasını elde etmek mümkün.” 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Biz buraya önemli güncellemeler getirmedik ve bu yüzden gelişim konusunda geride kaldık. Önümüzdeki birkaç yarış için daha istikrarlı parçalar üretmeye başlamalıyız. Sezonumuzu biraz da olsa tersine çevirip çeviremeyeceğimizi ve farkı kapatıp kapatamayacağımızı o zaman göreceğiz."

Takım içinde yaptıkları toplantılarda, güncellemeler konusunda rakiplerle arada üç aylık bir fark olduğundan bahsettiklerini belirten Stella, podyumun zirvesine dönmenin tek yolunu şu sözlerle açıkladı: "Bunu yapmanın tek bir yolu var, o da rakiplerimizden daha hızlı ve daha iyi kararlar alarak gelişim göstermek.” 

“Fabrikadaki çalışma tmepomuzu yükseltmemiz gerekiyor. İşimizde daha fazla yoğunluğa ve agresifliğe ihtiyacımız var; etkili çözümler sunma konusunda çok daha iyi olmalıyız.” 

“Şu an üretim bandında gördüğümüz parçalar, özellikle aerodinamik güncellemeler çok umut verici. Ancak bu güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede araca entegre edip piste çıkarmamız gerekiyor. Aksi taktirde parçayı kullanmaya başladığımızda rakipler başka bir adım atmış oluyorlar."

İzle: 2026 Avusturya GP: Verstappen bariyerlerde, Russell pole'de, Ferrari az daha 1-2 oluyordu!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mekies: “Max'i Q2'de ikinci tur için piste çıkarmamak riskli bir karardı”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Vasseur: “Kritik yazı turalar her seferinde Mercedes’in lehine sonuçlanıyor"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Vasseur: “Kritik yazı turalar her seferinde Mercedes’in lehine sonuçlanıyor"

Norris’ten Alonso’nun eleştirilerine yanıt: “Pilotlar çok fazla konuşuyor”

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Norris’ten Alonso’nun eleştirilerine yanıt: “Pilotlar çok fazla konuşuyor”

Canlı dereceler: Avusturya GP

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP

Son Haberler

MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda GP: Ogura ilk galibiyetini aldı, Toprak mekanik sorunla yarış dışı

Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Wolff: "Ferrari sıcak havada çok tehlikeli, Antonelli'nin hızını değerlendirmeliyiz"

Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!

Moto2
MOT2 Moto2
Assen
Moto2 Hollanda GP: Son tura kadar süren mücadelenin kazananı Alonso, Deniz Öncü kaza yaptı!

Canlı dereceler: Avusturya GP

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Canlı dereceler: Avusturya GP

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle