Stella: "Gelişim konusunda geride kaldık"

Japonya ve Miami'de galibiyet mücadelesi verdikten sonra gelişim savaşında rakiplerinin gerisinde kalan McLaren, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris ile altıncı, Oscar Piastri ile yedinci sırayı alabildi.

Pole pozisyonunu kazanan George Russell’ın yaklaşık 4 ondalık gerisinde kalan McLaren ikilisinin önünde Kimi Antonelli, iki Ferrari pilotu ve Max Verstappen yer aldı.

Yabancı basına konuşan Andrea Stella, 2026 sezonundaki güç dengelerine dikkat çekerek şu an en hızlı aracın Mercedes olduğunu, Ferrari, Red Bull, McLaren takımlarının kaderiniyse güncellemelerin belirleyeceğini söyledi: "Ferrari’nin getirdiği aerodinamik güncellemelerin yanı sıra yeni motor güncellemesiyle ileriye doğru bir adım attığını gördük.”

“Red Bull’un buraya getirdiği güncellemeler de son derece etkileyiciydi ve bizden daha hızlıydılar. Yani güncellemeler teoride küçük farklar sağlıyor gibi görünse de pistte çok daha fazlasını elde etmek mümkün.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Biz buraya önemli güncellemeler getirmedik ve bu yüzden gelişim konusunda geride kaldık. Önümüzdeki birkaç yarış için daha istikrarlı parçalar üretmeye başlamalıyız. Sezonumuzu biraz da olsa tersine çevirip çeviremeyeceğimizi ve farkı kapatıp kapatamayacağımızı o zaman göreceğiz."

Takım içinde yaptıkları toplantılarda, güncellemeler konusunda rakiplerle arada üç aylık bir fark olduğundan bahsettiklerini belirten Stella, podyumun zirvesine dönmenin tek yolunu şu sözlerle açıkladı: "Bunu yapmanın tek bir yolu var, o da rakiplerimizden daha hızlı ve daha iyi kararlar alarak gelişim göstermek.”

“Fabrikadaki çalışma tmepomuzu yükseltmemiz gerekiyor. İşimizde daha fazla yoğunluğa ve agresifliğe ihtiyacımız var; etkili çözümler sunma konusunda çok daha iyi olmalıyız.”

“Şu an üretim bandında gördüğümüz parçalar, özellikle aerodinamik güncellemeler çok umut verici. Ancak bu güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede araca entegre edip piste çıkarmamız gerekiyor. Aksi taktirde parçayı kullanmaya başladığımızda rakipler başka bir adım atmış oluyorlar."

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