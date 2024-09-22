Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"
Andrea Stella, güçlü performansa rağmen takımın gelişim stratejisini devam ettirmeyi düşünüyor.
McLaren takım patronu Andrea Stella, Singapur Grand Prix’sindeki dominant zafere rağmen, gelişim sürecini durdurmayı düşünmenin bir hata olacağını söyledi.
Andrea Stella, Singapur Grand Prix'si sonra şunları söyledi: "Bu performansı gördükten sonra, tabii ki yeni güncellemeler getirmek konusunda temkinli olma eğilimi olabilir. Ancak sürece güvenmeliyiz."
"Geliştirdiğimiz her şeyi piste getirmeden önce gerekli tüm çalışmaları yaptık, bu yüzden planlarımızı değiştireceğimizi sanmıyorum."
"Formula 1'de geri çekilmek, rakiplerin sizi yakalaması anlamına gelir. Red Bull’un performansını gördük, beklenmedik bir pistte bile neredeyse ikinci sıradaydılar."
"Ferrari de hızlı görünüyor, bu yüzden rekabet gücümüzü korumak için agresif kalmalıyız."
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