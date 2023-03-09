Stella: "Gelişime açık bir araca sahibiz"

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Sezona orta grubun gerisinde başlaması beklenen McLaren, yılın ilk sıralama seansında son bölüme kalmayı başaramadı.

Lando Norris 11. olarak nispeten iyi bir iş ortaya koyarken, çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri ancak 18. olabildi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Yine de bu takım için aşırı kötü haber değil, nitekim gerek pilotlar, gerek de yönetim kademesi lansman döneminden bu yana Bakü'deki dördüncü yarış için planlanan güncelleme paketine büyük önem verdiğini açıkça belirtti.

Yaşanan sıkıntıların çözülüp çözülemeyeceği sorulan Stella, "Çözülebilir ya da çözülemez dediğimizde, neden bahsettiğimiz konusunda net olmamız gerekiyor."

"Şu anda en büyük eksiğimiz yere basma gücü. Açıkçası, daha iyi bir altyapıya ve daha fazla işgücüne sahip olarak gelişim hızını artırabiliriz, mevcut yatırımlarımızın ana sebebi de bu."

"Takımın yetenek ve uygunluk seviyesine baktığımda toparlanabileceğimizi ve diğer takımları geride bırakabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda geliştirilebilirlik anlamında epey canlı bir aracımız var."

"Aracın iyi yere basma gücü üretebilecek gibi görünen bazı alanları var, daha önce de söylediğim gibi, sadece lansmana yetiştiremedik."

"Ancak araç yarıştan yarışa gelişecek ve ilki dördüncü yarışta olmak üzere bazı önemli güncellemeler gelecek."

"Geçmişte sezon içi gelişimin sıkı şekilde yaşandığı durumlar kesinlikle var, elbette o dönemlerden bu yana pek çok şey de değişti."

"Bizim için amaç bu, McLaren'in 2009'da yapabildiğini yapabilmek istiyoruz, hatırladığım kadarıyla çok fazla performans elde etmişlerdi. Aynı şey 2012'de de gerçekleşmişti."

"Geliştirme potansiyeline bakacak olursam, rakiplerimizi geride bırakacak potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum, umarım 2023'ü de bu listeye ekleyebiliriz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images