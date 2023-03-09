Önceki / Rosberg'e göre Hamilton emeklilik düşünmüyor Sonraki / Coronel: "Verstappen-Alonso mücadelesi seyirci için harika olurdu"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Stella: "Gelişime açık bir araca sahibiz"

McLaren takım patronu Andrea Stella, MCL60'ın gelişime açık bir araç olduğunu ve sezon içinde daha iyiye gidebileceğini düşünmekte.

Adam Cooper
Ekleyen:
Stella: "Gelişime açık bir araca sahibiz"
Haberi dinle

Sezona orta grubun gerisinde başlaması beklenen McLaren, yılın ilk sıralama seansında son bölüme kalmayı başaramadı.

Lando Norris 11. olarak nispeten iyi bir iş ortaya koyarken, çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri ancak 18. olabildi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Yine de bu takım için aşırı kötü haber değil, nitekim gerek pilotlar, gerek de yönetim kademesi lansman döneminden bu yana Bakü'deki dördüncü yarış için planlanan güncelleme paketine büyük önem verdiğini açıkça belirtti.

Yaşanan sıkıntıların çözülüp çözülemeyeceği sorulan Stella, "Çözülebilir ya da çözülemez dediğimizde, neden bahsettiğimiz konusunda net olmamız gerekiyor."

"Şu anda en büyük eksiğimiz yere basma gücü. Açıkçası, daha iyi bir altyapıya ve daha fazla işgücüne sahip olarak gelişim hızını artırabiliriz, mevcut yatırımlarımızın ana sebebi de bu." 

"Takımın yetenek ve uygunluk seviyesine baktığımda toparlanabileceğimizi ve diğer takımları geride bırakabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda geliştirilebilirlik anlamında epey canlı bir aracımız var."

"Aracın iyi yere basma gücü üretebilecek gibi görünen bazı alanları var, daha önce de söylediğim gibi, sadece lansmana yetiştiremedik."

"Ancak araç yarıştan yarışa gelişecek ve ilki dördüncü yarışta olmak üzere bazı önemli güncellemeler gelecek."

"Geçmişte sezon içi gelişimin sıkı şekilde yaşandığı durumlar kesinlikle var, elbette o dönemlerden bu yana pek çok şey de değişti."

"Bizim için amaç bu, McLaren'in 2009'da yapabildiğini yapabilmek istiyoruz, hatırladığım kadarıyla çok fazla performans elde etmişlerdi. Aynı şey 2012'de de gerçekleşmişti."

"Geliştirme potansiyeline bakacak olursam, rakiplerimizi geride bırakacak potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum, umarım 2023'ü de bu listeye ekleyebiliriz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Rosberg'e göre Hamilton emeklilik düşünmüyor

Coronel: "Verstappen-Alonso mücadelesi seyirci için harika olurdu"
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
FIA Başkanı Ben Sulayem'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

FIA Başkanı Ben Sulayem'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

GENEL

FIA Başkanı Ben Sulayem'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti FIA Başkanı Ben Sulayem'in oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Hamilton: "Takıma ışık tutmaya devam etmeliyim"

Hamilton: "Takıma ışık tutmaya devam etmeliyim"

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton: "Takıma ışık tutmaya devam etmeliyim" Hamilton: "Takıma ışık tutmaya devam etmeliyim"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

McLaren Daha fazlası
McLaren
Red Bull, McLaren ile motor tedariki konusunda "keşif görüşmeleri" yaptığını doğruladı

Red Bull, McLaren ile motor tedariki konusunda "keşif görüşmeleri" yaptığını doğruladı

Formula 1
Bahreyn GP

Red Bull, McLaren ile motor tedariki konusunda "keşif görüşmeleri" yaptığını doğruladı Red Bull, McLaren ile motor tedariki konusunda "keşif görüşmeleri" yaptığını doğruladı

Norris: "Bugünün McLaren'ıyla Hamilton bile hiçbir şey yapamaz"

Norris: "Bugünün McLaren'ıyla Hamilton bile hiçbir şey yapamaz"

Formula 1

Norris: "Bugünün McLaren'ıyla Hamilton bile hiçbir şey yapamaz" Norris: "Bugünün McLaren'ıyla Hamilton bile hiçbir şey yapamaz"

McLaren, 2023 F1 aracı için belirlediği gelişim hedefine ulaşamadı!

McLaren, 2023 F1 aracı için belirlediği gelişim hedefine ulaşamadı!

Formula 1

McLaren, 2023 F1 aracı için belirlediği gelişim hedefine ulaşamadı! McLaren, 2023 F1 aracı için belirlediği gelişim hedefine ulaşamadı!

Son Haberler

Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak!

Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak!

NAS NASCAR Cup
Phoenix

Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak! Button, COTA'da ilk NASCAR Cup yarışına çıkacak!

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz" Vasseur: "Sonuç çıkarmak için acele etmeyeceğiz"

Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"

Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil" Sainz: "Sadece üç gün test yapabilmek yeterli değil"

Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız"

Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız" Tsunoda: "Williams'tan 12 km/s daha yavaşız"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.