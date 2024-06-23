Stella: "Galibiyet şansını ilk virajda kaybettik"

McLaren pilotu Lando Norris, cumartesi günü İspanya Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ikinci ve onun deyimine göre 'en iyi' pole pozisyonunu elde etti.

Ancak Britanyalı pilot pozisyonunu korumayı başaramadı ve ilk virajın ardından üçüncü sıraya geriledi.

Yarışın sonunda ise çizgiyi lider Max Verstappen'in 2.2 saniye gerisinde geçerek podyumun ikinci basamağına yerleşti.

Stella'ya göre, takımın galibiyet şansı Norris'in ilk virajda iki sıra gerilemesiyle birlikte kayboldu.

Stella, "İlk virajda galibiyet elimizden kaçtı. Barselona'da pole pozisyonunda olsak bile kaybetmek sürpriz değil çünkü ilk viraja kadar uzun bir yol var."

"Lando'nun sorun yaşamamasını gerçekten takdir ediyorum. Yarışı bitirmek istiyorduk ama hızın önemli bir faktör olduğunu biliyorduk."

"Strateji güçlüydü. Stratejiyi çok dikkatli bir şekilde hazırlayan ekibimizi övmek istiyorum."

"Burada çok erken pite girmemeniz gerektiğini, aksi takdirde lastiklerimizin biteceğini biliyorduk. Sonunda zafer için savaşmayı kaçırdık."

"Bence iki araç birbirine çok çok yakın. McLaren için Red Bull ile aynı seviyede olmaktan bahsetmek büyük bir başarı ama aracı daha fazla geliştirmek istiyoruz." dedi.