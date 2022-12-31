Stella: "Ferrari, 2023 aracından memnun"

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Ferrari, 2022 yılında şampiyonluk ipini göğüsleyemese de sezonun öne çıkan takımlarından birisi oldu ve özellikle tek turda gridin en hızlı araçlarından birine hatta en hızlısına sahipti.

Şimdi Ferrari, bugün görevinden ayrılacak Mattia Binotto ve takıma 9 Ocak'ta katılacak Frederic önderliğinde 2023 aracını geliştirmek için yoğun çaba harcadı ve harcayacak.

Daha önce Ferrari'de bir mühendis olarak çalışan ve Andreas Seidl'in Sauber'e geçmesinin ardından McLaren takım patronluğu görevine getirilen Andrea Stella, Ferrari'den "iyi haberler geldiğini" iddia etti.

Stella'ya göre Maranello merkezli ekip, 2023 aracı hakkında "pozitif" hissediyor. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Stella, ilk üç takımın yeni sezonda da önde olmaya devam etmesini beklediğini ifade etti ve şöyle konuştu: "Ferrari'nin yeni araçtan çok memnun olduğunu biliyorum." "Bu yüzden gelecek yıla kesinlikle rekabetçi bir başlangıç yapacaklar." "Önümüzdeki sezonda da yenilmesi gereken takımlar şu anda bizden farklı bir kategoride yer alan Ferrari, Red Bull ve Mercedes olacak." Stella, 2023'ün kendileri için kolay başlamasını beklemiyor ancak ikinci yarıda yükselişe geçeceklerinden emin. "Sezona zorlu bir başlangıç yapmamızı bekliyorum fakat sezonun ikinci yarısı için iyimserim." "En önemli hedefimiz hızlı bir araç üretmek ve 1 ila 1.5 saniye kazanmak." "Rakiplerimiz de gelişmeye devam edecek, bu yüzden onlardan daha hızlı gelişmemiz gerekiyor." "Elbette gerçekçi olmalıyız, yapısal sınırlamalarımız olduğunun farkındayız fakat mali açıdan sağlıklı bir ekibimiz var." "Bu da en iyi takımlara yaklaşmak için çalışmamızı sağlayacak."