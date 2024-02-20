Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Stella: "F1 gelişim eğrisi, kural döngüsünün üçüncü yılında düzleşecek"

McLaren takım patronu Andrea Stella, mevcut düzenlemelerin üçüncü sezonunda takımlar birbirine yaklaştıkça aerodinamik gelişimin yavaşlamaya başlayacağına inanıyor.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
McLaren MCL38

McLaren MCL38

McLaren Racing

2022'deki kural değişikliğinin ardından Max Verstappen ve Red Bull sezonu adeta domine etti. Ancak arkalarındaki takımlar arası fark yavaş yavaş kapandı ve 2023, 10 takım arasındaki tur zamanı farkları açısından tarihteki en rekabetçi sezonlardan biri oldu.

Düzenlemelerin üçüncü yılına girerken Stella, takımların iki yıllık ilerlemenin ardından aero geliştirme konusunda 'azalan getirilerle' karşılaşmaya başlayacağına inanıyor.

Stella, "Sanırım bu yıl, yeni düzenlemelerle birlikte ilk kez tur zamanını artırmanın azalan bir getirisi olmaya başlayacağını göreceğiz." 

"İki yıl boyunca ilerlemenin, özellikle de aerodinamik gelişimin oldukça dik olduğunu gördük. Ancak şimdi, tasarımcılar için çok dik bir gelişim oranını koruyabilmenin zorlaşacağını tahmin ediyorum."

"Bu nedenle daha önce de söylediğim gibi, son 12 ayda yaşadığımız gelişim hızını koruyabilirsek rekabetçi olabiliriz." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the team principals Press Conference

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Takım Müdürleri Basın Toplantısında

Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu

McLaren 2023'te sezon ortasında olağanüstü bir geri dönüşün ardından şampiyona dördüncülüğü elde etti, ancak çoğu takımın artık Red Bull tarzı bir tasarım felsefesini tamamen benimsemesiyle Stella, takımlar arasındaki farkların azalmaya devam edeceğini ve benzer sıçramalar yapmanın daha zor olacağını düşünüyor.

Geliştirmenin bir 'milimetre' oyununa dönüşmesinin yanı sıra Stella, F1'in bütçe sınırı ve takımlar şampiyonasına bağlı olarak geliştirme süresini sınırlayan aerodinamik test kısıtlamalarının gerisini getireceğini umuyor.

"Zamanla, sporun çıkarları doğrultusunda, bütçe sınırlamasının grid eşitliği açısından bir etki yaratmaya başlayacağını görmeyi umuyoruz."

"Ayrıca aerodinamik kısıtlamalar da var, çünkü şampiyona açısından bakıldığında kazanan ya da başarılı olan araçların daha az aerodinamik teste sahip olduğunu unutmamalıyız."

"Dolayısıyla, umarım bu düzenlemeler bu eşit bir gridin yaratılmasını sağlayacaktır. Bu da sporu daha keyifli ve sonuçlar açısından daha rekabetçi hale getirecektir."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Williams'ın 2024 F1 aracı ortaya çıktı
Sonraki haber Wolff: "Allison sözleşme imzaladı ve daha fazlası da gelecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Norris, yaptığı hatalardan ders çıkararak yeni sezona hazırlanmış

Norris, yaptığı hatalardan ders çıkararak yeni sezona hazırlanmış

Formula 1
Ferrari launch

Norris, yaptığı hatalardan ders çıkararak yeni sezona hazırlanmış Norris, yaptığı hatalardan ders çıkararak yeni sezona hazırlanmış

Kışın 5 kg alan Sargeant, 2024 için daha umutlu

Kışın 5 kg alan Sargeant, 2024 için daha umutlu

Formula 1

Kışın 5 kg alan Sargeant, 2024 için daha umutlu Kışın 5 kg alan Sargeant, 2024 için daha umutlu

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Formula 1

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor" Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş"

McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş"

Formula 1
Ferrari launch

McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş" McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş"

Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his"

Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his"

Formula 1

Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his" Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his"

McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor

McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor

Formula 1
Ferrari launch

McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor

Son Haberler

Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"

Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"

F1 Formula 1

Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir" Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"

Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"

Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"

F1 Formula 1

Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak" Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"

Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı

Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı

F1 Formula 1

Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı

Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu

Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu

F1 Formula 1

Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye