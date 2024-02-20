Stella: "F1 gelişim eğrisi, kural döngüsünün üçüncü yılında düzleşecek"

2022'deki kural değişikliğinin ardından Max Verstappen ve Red Bull sezonu adeta domine etti. Ancak arkalarındaki takımlar arası fark yavaş yavaş kapandı ve 2023, 10 takım arasındaki tur zamanı farkları açısından tarihteki en rekabetçi sezonlardan biri oldu.

Düzenlemelerin üçüncü yılına girerken Stella, takımların iki yıllık ilerlemenin ardından aero geliştirme konusunda 'azalan getirilerle' karşılaşmaya başlayacağına inanıyor.

Stella, "Sanırım bu yıl, yeni düzenlemelerle birlikte ilk kez tur zamanını artırmanın azalan bir getirisi olmaya başlayacağını göreceğiz."

"İki yıl boyunca ilerlemenin, özellikle de aerodinamik gelişimin oldukça dik olduğunu gördük. Ancak şimdi, tasarımcılar için çok dik bir gelişim oranını koruyabilmenin zorlaşacağını tahmin ediyorum."

"Bu nedenle daha önce de söylediğim gibi, son 12 ayda yaşadığımız gelişim hızını koruyabilirsek rekabetçi olabiliriz." dedi.

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu

McLaren 2023'te sezon ortasında olağanüstü bir geri dönüşün ardından şampiyona dördüncülüğü elde etti, ancak çoğu takımın artık Red Bull tarzı bir tasarım felsefesini tamamen benimsemesiyle Stella, takımlar arasındaki farkların azalmaya devam edeceğini ve benzer sıçramalar yapmanın daha zor olacağını düşünüyor.

Geliştirmenin bir 'milimetre' oyununa dönüşmesinin yanı sıra Stella, F1'in bütçe sınırı ve takımlar şampiyonasına bağlı olarak geliştirme süresini sınırlayan aerodinamik test kısıtlamalarının gerisini getireceğini umuyor.

"Zamanla, sporun çıkarları doğrultusunda, bütçe sınırlamasının grid eşitliği açısından bir etki yaratmaya başlayacağını görmeyi umuyoruz."

"Ayrıca aerodinamik kısıtlamalar da var, çünkü şampiyona açısından bakıldığında kazanan ya da başarılı olan araçların daha az aerodinamik teste sahip olduğunu unutmamalıyız."

"Dolayısıyla, umarım bu düzenlemeler bu eşit bir gridin yaratılmasını sağlayacaktır. Bu da sporu daha keyifli ve sonuçlar açısından daha rekabetçi hale getirecektir."