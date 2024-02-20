Stella: "F1 gelişim eğrisi, kural döngüsünün üçüncü yılında düzleşecek"
McLaren takım patronu Andrea Stella, mevcut düzenlemelerin üçüncü sezonunda takımlar birbirine yaklaştıkça aerodinamik gelişimin yavaşlamaya başlayacağına inanıyor.
McLaren MCL38
McLaren Racing
2022'deki kural değişikliğinin ardından Max Verstappen ve Red Bull sezonu adeta domine etti. Ancak arkalarındaki takımlar arası fark yavaş yavaş kapandı ve 2023, 10 takım arasındaki tur zamanı farkları açısından tarihteki en rekabetçi sezonlardan biri oldu.
Düzenlemelerin üçüncü yılına girerken Stella, takımların iki yıllık ilerlemenin ardından aero geliştirme konusunda 'azalan getirilerle' karşılaşmaya başlayacağına inanıyor.
Stella, "Sanırım bu yıl, yeni düzenlemelerle birlikte ilk kez tur zamanını artırmanın azalan bir getirisi olmaya başlayacağını göreceğiz."
"İki yıl boyunca ilerlemenin, özellikle de aerodinamik gelişimin oldukça dik olduğunu gördük. Ancak şimdi, tasarımcılar için çok dik bir gelişim oranını koruyabilmenin zorlaşacağını tahmin ediyorum."
"Bu nedenle daha önce de söylediğim gibi, son 12 ayda yaşadığımız gelişim hızını koruyabilirsek rekabetçi olabiliriz." dedi.
Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu
McLaren 2023'te sezon ortasında olağanüstü bir geri dönüşün ardından şampiyona dördüncülüğü elde etti, ancak çoğu takımın artık Red Bull tarzı bir tasarım felsefesini tamamen benimsemesiyle Stella, takımlar arasındaki farkların azalmaya devam edeceğini ve benzer sıçramalar yapmanın daha zor olacağını düşünüyor.
Geliştirmenin bir 'milimetre' oyununa dönüşmesinin yanı sıra Stella, F1'in bütçe sınırı ve takımlar şampiyonasına bağlı olarak geliştirme süresini sınırlayan aerodinamik test kısıtlamalarının gerisini getireceğini umuyor.
"Zamanla, sporun çıkarları doğrultusunda, bütçe sınırlamasının grid eşitliği açısından bir etki yaratmaya başlayacağını görmeyi umuyoruz."
"Ayrıca aerodinamik kısıtlamalar da var, çünkü şampiyona açısından bakıldığında kazanan ya da başarılı olan araçların daha az aerodinamik teste sahip olduğunu unutmamalıyız."
"Dolayısıyla, umarım bu düzenlemeler bu eşit bir gridin yaratılmasını sağlayacaktır. Bu da sporu daha keyifli ve sonuçlar açısından daha rekabetçi hale getirecektir."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş"
McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş" McLaren, lansman aracında "detayları gizlemiş"
Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his"
Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his" Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his"
McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor
McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor McLaren lansmanındaki görsel hile, 2024 F1 aracının sırlarına işaret ediyor
Son Haberler
Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"
Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir" Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"
Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"
Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak" Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"
Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı
Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı Ferrari'nin Bahreyn testleri için seçtiği lastikler kafa karıştırdı
Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu
Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu Marko, Horner soruşturmasını aceleye getirmeyen Red Bull'u savundu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar