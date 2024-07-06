Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu.
Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
McLaren'ın güçlü göründüğü Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris üçüncülüğü ve Oscar Piastri iki sıra arkasında beşinciliği aldı. McLaren takım patronu Andrea Stella, sıralama turlarının ardından Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Hava koşulları nedeniyle zor bir sıralama seansı oldu. Zaman zaman tekrar yağmur yağacak gibi görünüyordu."
"Genel olarak, iyi bir sıralama seansıydı. Tek sorun, Q3'te ikinci denemede derecemizi geliştiremememizdi, aksi takdirde birkaç ondalık saniye bulup pole pozisyonu için mücadele edebilirdik, ama Lando'nun 3. virajda ufak bir sorunu oldu ve turun iyileşmeyeceğini fark edince turu iptal etti."
"Oscar ile de zamana sıkıştık, turu başlatma konusunda biraz çekişme yaşandı ve sanırım turu öndeki araca çok yakın açtı, bu yüzden biraz düzensiz bir tur oldu, ama iyi haber şu ki rekabetçiyiz, oradayız. Üçüncü ve beşinci sıradan başlıyoruz, her şey mümkün."
"Mercedes'in hakkını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İki arabaları 1. ve 2. oldular, bu onların araç açısından ve sürücüler açısından rekabetçi oldukları rekabetçi oldukları anlamına geliyor ki bu konuda hiç şüphemiz yoktu. Yani, Mercedes'i tebrik ederiz."
"Biraz daha iyi yapabilirdik, ama rekabetin içindeyiz ve kesinlikle yarın kartlarımızı oynayacağız."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
McLaren: 'FIA, Verstappen'in uyarı alması gerektiğini kabul etti'
Verstappen: "Zak Brown da kim?"
Norris: "Ufak bir hata yaptım"
McLaren, topladığı veriler ışığında Verstappen'in kuralları ihlal ettiğinden emin
Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi
Avusturya GP yarış hakemi Herbert: "Verstappen diğerlerinin gözünü korkutuyor"
Son Haberler
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar