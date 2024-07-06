Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'ın güçlü göründüğü Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris üçüncülüğü ve Oscar Piastri iki sıra arkasında beşinciliği aldı. McLaren takım patronu Andrea Stella, sıralama turlarının ardından Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hava koşulları nedeniyle zor bir sıralama seansı oldu. Zaman zaman tekrar yağmur yağacak gibi görünüyordu."

"Genel olarak, iyi bir sıralama seansıydı. Tek sorun, Q3'te ikinci denemede derecemizi geliştiremememizdi, aksi takdirde birkaç ondalık saniye bulup pole pozisyonu için mücadele edebilirdik, ama Lando'nun 3. virajda ufak bir sorunu oldu ve turun iyileşmeyeceğini fark edince turu iptal etti."

"Oscar ile de zamana sıkıştık, turu başlatma konusunda biraz çekişme yaşandı ve sanırım turu öndeki araca çok yakın açtı, bu yüzden biraz düzensiz bir tur oldu, ama iyi haber şu ki rekabetçiyiz, oradayız. Üçüncü ve beşinci sıradan başlıyoruz, her şey mümkün."

"Mercedes'in hakkını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İki arabaları 1. ve 2. oldular, bu onların araç açısından ve sürücüler açısından rekabetçi oldukları rekabetçi oldukları anlamına geliyor ki bu konuda hiç şüphemiz yoktu. Yani, Mercedes'i tebrik ederiz."

"Biraz daha iyi yapabilirdik, ama rekabetin içindeyiz ve kesinlikle yarın kartlarımızı oynayacağız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Perez: "Yeniden form yakalamam an meselesi"
Sonraki haber Alonso: "Aston Martin son yarışlardaki problemleri çözdü"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Britanya GP Yarış: Hamilton evinde kazandı, Russell yarış dışı, Verstappen ikinci!

Britanya GP Yarış: Hamilton evinde kazandı, Russell yarış dışı, Verstappen ikinci!

Formula 1
Britanya GP
Britanya GP Yarış: Hamilton evinde kazandı, Russell yarış dışı, Verstappen ikinci!
Baskı altındaki Perez, "her şeyi tersine çevireceğini" söylüyor

Baskı altındaki Perez, "her şeyi tersine çevireceğini" söylüyor

Formula 1
Britanya GP
Baskı altındaki Perez, "her şeyi tersine çevireceğini" söylüyor
Canlı Sohbet: Britanya GP Yarış

Canlı Sohbet: Britanya GP Yarış

Formula 1
Britanya GP
Canlı Sohbet: Britanya GP Yarış
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
McLaren: 'FIA, Verstappen'in uyarı alması gerektiğini kabul etti'

McLaren: 'FIA, Verstappen'in uyarı alması gerektiğini kabul etti'

Formula 1
Avusturya GP
McLaren: 'FIA, Verstappen'in uyarı alması gerektiğini kabul etti'
Verstappen: "Zak Brown da kim?"

Verstappen: "Zak Brown da kim?"

Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Zak Brown da kim?"
Norris: "Ufak bir hata yaptım"

Norris: "Ufak bir hata yaptım"

Formula 1
Britanya GP
Norris: "Ufak bir hata yaptım"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren, topladığı veriler ışığında Verstappen'in kuralları ihlal ettiğinden emin

McLaren, topladığı veriler ışığında Verstappen'in kuralları ihlal ettiğinden emin

Formula 1
Britanya GP
McLaren, topladığı veriler ışığında Verstappen'in kuralları ihlal ettiğinden emin
Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi

Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi

Formula 1
Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi
Avusturya GP yarış hakemi Herbert: "Verstappen diğerlerinin gözünü korkutuyor"

Avusturya GP yarış hakemi Herbert: "Verstappen diğerlerinin gözünü korkutuyor"

Formula 1
Avusturya GP
Avusturya GP yarış hakemi Herbert: "Verstappen diğerlerinin gözünü korkutuyor"

Son Haberler

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Ferrari, son paketin işe yaramamasıyla performans olarak 2-3 ay geride kaldı"
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

F1 Formula 1
Britanya GP
Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"

F1 Formula 1
Britanya GP
Bono: "Hamilton ve ben buraya geri dönmek için çok çalıştık"
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Bugün oynadığımız kumar tutmadı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye