Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"

McLaren'ın güçlü göründüğü Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında Lando Norris üçüncülüğü ve Oscar Piastri iki sıra arkasında beşinciliği aldı. McLaren takım patronu Andrea Stella, sıralama turlarının ardından Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hava koşulları nedeniyle zor bir sıralama seansı oldu. Zaman zaman tekrar yağmur yağacak gibi görünüyordu."

"Genel olarak, iyi bir sıralama seansıydı. Tek sorun, Q3'te ikinci denemede derecemizi geliştiremememizdi, aksi takdirde birkaç ondalık saniye bulup pole pozisyonu için mücadele edebilirdik, ama Lando'nun 3. virajda ufak bir sorunu oldu ve turun iyileşmeyeceğini fark edince turu iptal etti."

"Oscar ile de zamana sıkıştık, turu başlatma konusunda biraz çekişme yaşandı ve sanırım turu öndeki araca çok yakın açtı, bu yüzden biraz düzensiz bir tur oldu, ama iyi haber şu ki rekabetçiyiz, oradayız. Üçüncü ve beşinci sıradan başlıyoruz, her şey mümkün."

"Mercedes'in hakkını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İki arabaları 1. ve 2. oldular, bu onların araç açısından ve sürücüler açısından rekabetçi oldukları rekabetçi oldukları anlamına geliyor ki bu konuda hiç şüphemiz yoktu. Yani, Mercedes'i tebrik ederiz."

"Biraz daha iyi yapabilirdik, ama rekabetin içindeyiz ve kesinlikle yarın kartlarımızı oynayacağız."