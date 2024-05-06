Stella: "'Doğru aracı' verdiğimizde Norris'in kazanacağını biliyorduk"

Miami Grand Prix'sinde 5. sıradan start alan Norris, 28. turda yarışa güvenlik aracının dahil olmasıyla pit stop konusunda Max Verstappen'e karşı bir avantaj elde etti ve liderliğe yükseldi.

Geri kalan turlarda liderlik pozisyonunu koruyan Norris, damalı bayrağa ulaşan ilk pilot oldu ve Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Stella, Norris'in kazanacağına dair inançlarının her zaman var olduğunu dile getirirken; galibiyetin tadını çıkarmaları gerektiğini de ekledi.

"Bugüne dair en önemli şey Lando'nun zaferi çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor."

"Ona doğru aracı verdiğimiz anda başaracağını her zaman biliyorduk ve başardı da."

"Bunun arkasında ne tür bir çalışma olduğunu biliyorum. McLaren ekibi için bu gerçekten hak edilmiş bir galibiyet. Umarım herkes bu anın tadını çıkarır."

"Bu zafer Gil de Ferran (eski McLaren sportif direktörü) için."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2021 sezonundaki Monza'da gerçekleşen yarışta, McLaren'in Daniel Ricciardo ve Lando Norris ile ilk iki sırayı elde etmesinin ardından CEO Zak Brown, bir iddianın sonucu olarak koluna dövme yaptırmıştı.

3 yıl sonra Miami Grand Prix'sinde Norris'in elde ettiği ilk galibiyetle Brown, bir kez daha dövme yaptırabileceği konusunda şaka yaptı.

Ayrıca tüm sıkı çalışmalarının karşılığını aldıkları için oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Brown, "Yarış boyunca sinirlerim hiç iyi değildi, açıkçası hâlâ da iyi değiller."

"Ne sürüştü ama! Araç gerçekten harikaydı. McLaren'daki ve buradaki herkese teşekkür etmeliyim. Tüm sıkı çalışmanın karşılığını aldık." dedi.

Kutlama için dövme yaptırması konusunda ise şunları söyledi: "Evet, Miami benim memleketim sayılır. Neden olmasın?"

Brown da Stella gibi, bu galibiyeti aralık ayında vefat eden Gil de Ferran'a adadı.