Stella: "Daha önce müşteri takımı olmanın bizi bu kadar geride bıraktığını hissetmemiştik”

Eski kurallar döneminde Mercedes güç ünitesini şasisine sorunsuz bir şekilde entegre eden ve sistemlerin olgunlaşmasıyla aradaki farkı kapatan McLaren için 2026 sezonu yepyeni bir zorluğu beraberinde getirdi.

Takımların her seansta karakterini yeni yeni çözmeye çalıştığı bu karmaşık güç üniteleri, sezona dayanıklılık sorunlarıyla başlayan McLaren'i doğrudan etkiledi.

Lando Norris’in Monako’daki motor arızasıyla yarış dışı kalmasının ardından durum değerlendirmesi yapan McLaren Takım Patronu Andrea Stella, müşteri takımı olmanın yarattığı dezavantajları ilk kez bu kadar net hissettiklerini belirtti: "Daha önce hiçbir zaman müşteri takımı olmanın bizi bu kadar geride bıraktığını hissetmemiştik.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bunu söylerken, herhangi bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için durumu netleştirmek isterim: Sorun, Mercedes Motor Departmanı’nın gözünde ikinci planda olmamız değil. Mesele, bir fabrika takımı gibi motoru şasiye entegre ederken aynı zaman çizelgesinde kalamamak.”

“Dayanıklılık sorunlarını çözerken veya performansı geliştirirken fabrikadaki tesisleri kullanmak ve şasi tarafındaki deneyleri motorun uzun sürüş testleriyle eş zamanlı yürütmek fabrika takımlarına devasa bir avantaj sağlıyor.”

“Fabrika takımı olmanın gücünden faydalanabilmek için pek çok neden sayabilirim. Bence bu dayanıklılık sorunları, 2026’daki kapsamlı teknik kural değişiklikleriyle tamamen gün yüzüne çıktı."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Yaşanan bu sıkıntılara rağmen, McLaren ve Mercedes’in durumu düzeltmek adına şimdiden ortak bir strateji üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

Mercedes ile olan köklü ve güçlü ilişkilerinin bu süreci atlatmada en büyük kozları olduğunu ifade eden Stella, sözlerini şöyle tamamladı: "Mercedes ile olan harika bağımız, sorunları detaylıca incelememize, her hatadan ders çıkararak bunları teknik olarak çözmemize olanak tanıyor.”

“Ancak önünüze ne tür bir sorun çıkacağını tam olarak kestiremediğiniz bu yeni dönemde, arızaları sadece tek tek ele almak yeterli olmuyor.”

“Günün sonunda; fabrikadan fabrikaya, pistten piste, pistten fabrikaya akan tüm o bilgi paylaşımını, toplantıların derinliğini ve iş süreçlerinin verimliliğini baştan aşağı gözden geçirmeniz gerekiyor.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Şu anda bu analiz süreci devam ediyor ve her bir soruna nokta atışı çözümler arıyoruz. Ancak bir yandan da genel olarak neyi geliştirmemiz gerektiğine dair daha geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz.”

“Çünkü 2026'da çok fazla yenilik var ve geçmiş yıllara kıyasla tamamen yeni bir iş birliği seviyesinde faaliyet göstermek zorundayız.”

“Bu görüşmelere aslında birkaç ay önce başladık ancak Formula 1'deki her şey gibi bu da bir süreç.”

“Yani bugün düğmeye basıp yarın sonuç alamazsınız. Dolayısıyla çalışmalarımız halihazırda sürüyor ve oldukça geniş çaplı bir planı kapsıyor."