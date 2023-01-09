Stella: "Çoğu açıdan liderlerin seviyesindeyiz"

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Geçen sezon McLaren'ın elde ettiği sonuçlar, 2021'le kıyaslandığında geriye gitmişti ancak takımın yeni patronu Andreas Seidl, önümüzdeki yıla iyimserlik içerisinde bakıyor.

Andreas Seidl'ın yerini alarak takım patronluğu görevine getirilen İtalyan mühendis, McLaren'ın pek çok açıdan ilk üç takım seviyesinde olduğunu düşünüyor.

Yine de yapmaları gereken işler olduğu gerçeğini de gizlemiyor.

Stella, "Bazı açılardan en iyilerle aynı seviyeye gelmiş durumdayız."

"Örneğin pit stoplarda öyleyiz, gerçekten çok hızlı pit stoplar yapıyoruz ve bazı parametrelere göre McLaren pit stop hızında ikinci veya üçüncü sırada yer alıyor."

"Bu alanda en iyi olmak için bir yıl daha koordineli şekilde çalışmaya ihtiyacımız var."

"McLaren'ın oldukça rekabetçi olduğu başka alanlar da var. Örnek olarak yarış stratejisini verebilirim. Ancak hâlâ gelişmek istediğimiz alanlar da var. Örneğin, 2022'de operasyonel anlamda bazı şeylerde daha iyisini yapabilirdik."

"Hâlâ yapmamız gereken bazı işler var, ancak yapılacak çok fazla iş olduğunu söyleyemem. İyimseriz ve yavaş yavaş ilerliyoruz." dedi.