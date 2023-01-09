Stella: "Çoğu açıdan liderlerin seviyesindeyiz"
McLaren patronu Andrea Stella, McLaren'ın bazı açılardan en iyiler seviyesinde olduğunu söyledi.
Geçen sezon McLaren'ın elde ettiği sonuçlar, 2021'le kıyaslandığında geriye gitmişti ancak takımın yeni patronu Andreas Seidl, önümüzdeki yıla iyimserlik içerisinde bakıyor.
Andreas Seidl'ın yerini alarak takım patronluğu görevine getirilen İtalyan mühendis, McLaren'ın pek çok açıdan ilk üç takım seviyesinde olduğunu düşünüyor.
Yine de yapmaları gereken işler olduğu gerçeğini de gizlemiyor.
Stella, "Bazı açılardan en iyilerle aynı seviyeye gelmiş durumdayız."
"Örneğin pit stoplarda öyleyiz, gerçekten çok hızlı pit stoplar yapıyoruz ve bazı parametrelere göre McLaren pit stop hızında ikinci veya üçüncü sırada yer alıyor."
"Bu alanda en iyi olmak için bir yıl daha koordineli şekilde çalışmaya ihtiyacımız var."
"McLaren'ın oldukça rekabetçi olduğu başka alanlar da var. Örnek olarak yarış stratejisini verebilirim. Ancak hâlâ gelişmek istediğimiz alanlar da var. Örneğin, 2022'de operasyonel anlamda bazı şeylerde daha iyisini yapabilirdik."
"Hâlâ yapmamız gereken bazı işler var, ancak yapılacak çok fazla iş olduğunu söyleyemem. İyimseriz ve yavaş yavaş ilerliyoruz." dedi.
Audi, çalışan sayısını hızla arttırmayı hedefliyor
Kripto çöküşüyle, F1 takımları sponsorlarını gözden geçiriyor
Son Haberler
Röportaj: Motorsport.com X Mohamed Abdulle
Formula 1 denilince akla gelenler her zaman pilotlar, takımlar, mühendisler oluyor. Oysa arka planda çalışan ve işleyen her şeyin yolunda gitmesini sağlayan bir çok insan var.
Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"
Hollandalı uzman Olav Mol'ün, Scuderia'daki 'mistik güçler' göz önüne alındığında, Frederic Vasseur'ün Ferrari takım patronluğu rolü için doğru kişi olup olmadığı konusunda şüpheleri var.
Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"
Pierre Gasly, Alpine CEO'su Laurent Rossi ile konuşmanın yanı sıra Renault'nun Alpine ekibine katılmadan önceki ekibin planlarını da öğrenmek istedi.
Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor
Andretti-Cadillac ortaklığının spora girişi artık an meselesi, ancak birçok kaynağa göre takımın varlığı mevcut takımlar tarafından istenmiyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.