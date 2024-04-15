Stella: "Çin GP bizim için hasarı azaltma yarışı olacak"

McLaren 2024 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı ve sezonun beşinci yarışı öncesinde şampiyonada Mercedes'in önünde yer alıyor.

Takım, yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde güçlü olmaya devam ederken, yılın başında düşük hızlı virajlarda zayıflığının henüz ele alınmadığını da itiraf etti.

Bu zayıflık McLaren'in başını bazı pistlerde, bazı pistlerden daha fazla ağrıtabilir. F1'in Şangay Uluslararası Pisti'ne dönüşü Woking takımı için özellikle baş ağrısı olacak gibi görünüyor.

5,4 km uzunluğundaki pist sadece 'U virajlarla' dolu değil. Aynı zamanda McLaren'in rakiplerine kıyasla yol tutuşunun zayıf olduğu yavaş ve uzun virajları bir araya getiren, sürekli daralan 1. ve 4. viraja kadar olan viraj kompleksiyle benzersiz bir ilk sektöre sahip.

Stella, "Sezonun bu ilk bölümünde, rekabet açısından beni en çok endişelendiren pistin Çin olduğunu söylemeliyim."

"Çok fazla düşük hızlı viraj ve U viraj var. İkinci ve üçüncü virajlarda çok uzun zaman geçiriyorsunuz."

"Sanırım bu tekrarladığım bir konu oldu. Şimdiye kadar bu düşük hızlı, orta hızlı uzun virajlarda aracı yeterince geliştiremedik."

"Dolayısıyla rekabet açısından Suzuka, Avustralya ve sezonun ilk bölümünden daha zor bir durum bekliyorum."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Photo by: Erik Junius

"Çin bizim için biraz hasarı en aza indirme yarışı olabilir. Miami'den itibaren, umarım 2024 sezonunun daha iyi bir aşamasına başlarız ve sezonun ikinci bölümünde daha fazlası gelir." dedi.

Ancak Stella, Çin'in sezonun ilk sprint formatına ev sahipliği yapmasının bazı fırsatlar sunduğunu da kabul ediyor. Çünkü takımlar sprint sıralamasından önce pisti ve yeni asfaltını kavramak için sadece bir serbest antrenman seansına sahip olacaklar.

Stella, "Kesinlikle birçok açıdan zorlu bir yarış olacak. Asfalt durumu nasıl olacak?"

"Aynı zamanda Çin'in ufalanma konusunda en sert pistlerden biri olduğunu da unutmayalım. Peki lastikler bununla nasıl başa çıkacak?" dedi.

Birinci viraja giriş gibi bazı çok yüksek hızlı virajlar ve ardından birçok düşük hızlı bölüm arasındaki denge açısından da zor bir pist.

Stella, "Pisti tek başına gördüğünüzde başınız ağrıyor. Ancak rekabetçi bir bakış açısıyla gördüğünüzde, bence şunu düşünmeniz gerekiyor. Mükemmel bir iş çıkarmazsam ama diğerlerinden biraz daha iyi bir iş çıkarırsam, o zaman bu benim için büyük bir fırsat olabilir." dedi.