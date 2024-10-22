Norris: "Austin'de ilk virajı lider dönmüş olsam bile kazanamazdım"

Lando Norris, Max Verstappen'e kaybettiği pozisyonun ardından Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sini Formula 1 şampiyonluk şansı açısından bir 'momentum katili' olarak nitelendirdi.

McLaren pilotu Austin'deki yarışa Red Bull rakibinin 52 puan gerisinde başladı ve zaman daraldıkça aradaki farkı büyük ölçüde azaltmaya başlaması gerektiğinin tamamen farkındaydı.

Ancak Norris aradaki farkı kapatmak yerine, hem sprint hem de grand prix'de Verstappen'in arkasında kalarak beş puan daha kaybetti.

Bununla birlikte Pazar günkü çabaları, pist dışı geçiş nedeniyle aldığı tartışmalı beş saniyelik ceza sonucunda Verstappen'in önünde üçüncü sıradan dördüncü sıraya düşmesiyle sekteye uğradı.

Hafta sonunun şampiyonluk beklentilerini ne kadar etkilediği sorulduğunda Norris şu yanıtı verdi: “Oldukça fazla. Tam olarak bir momentum katili."

"Ancak, yarışa açık fikirli bir şekilde katıldık, baskın olmayı, kazanmayı ya da herhangi bir şeyi beklemedik. Ferrari'nin etkileyici hızı rekabet güçlerini kanıtladı."

"1. virajı ilk sırada dönmüş olsaydım bile, asla birinci ya da ikinci bitiremezdim ve sadece üçüncü bitirebilirdim."

"Max yenmem gereken tek kişiydi ve bunu başaramadım. Genel olarak hafta sonu başarısız geçti."

"Ama yine de çabaladık. Yeterince iyi değildi ve daha yapacak çok işimiz var, benim de öyle." dedi.

McLaren'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki performansı son yarışlardaki kadar etkili olmasa da, takım patronu Andrea Stella bu sefer koşulların daha zorlu geçmesine şaşırmadığını açıkladı.

Bir önceki yarışta Singapur'u domine ederken Austin'de biraz geride kalmalarının pist faktörlerinden kaynaklandığını belirtti.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Singapur'a kıyasla burada düşük hızlı virajlarda çok daha fazla düşük hızlı frenleme ve rüzgar var ve bu koşullarda aracımızın en yüksek performansı göstermediğini biliyoruz."

"Singapur'da, Zandvoort'ta ve Macaristan'da yaşadığımız bazı orta hızlı virajlarda, düşük rüzgar koşullarında olduğu kadar iyi değiliz."

“Az önce bahsettiğim bu üç lokasyonun aracımıza uygun olduğunu biliyoruz, ancak buradaki yarışın kalan altı yarış arasında en zoru olmasını bekliyordum.”

Stella ayrıca Ferrari'nin Austin'deki üstün performansının sürpriz olmadığını söylüyor.

Stella, “Önceki yarışlarda oldukça tutarlı bir şekilde hızlıydılar.”

"Doğrusunu söylemek gerekirse Bakü'de Leclerc yarışı kesinlikle kazanabilecek durumdaydı. Leclerc'in Singapur'da pole pozisyonu için mücadele etmesini ve yarışta da aynı performansı göstermesini bekliyorduk. Dolayısıyla Ferrari'nin bu kadar yakın olmasına şaşırmadık."

"Bir sonraki pistlerin aracımızın karakteristiğine daha uygun olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda aracımızı geliştirmeye de devam etmeliyiz."

“Burada araç için bazı güncellemeler yaptık ancak bunlar çok büyük yenilikler değildi.”

“Önümüzdeki iki yarışta yapacağımız birkaç şey daha var ve bunların hepsi bizim için büyük önem taşıyor." diye ekledi.