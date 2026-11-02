Formula 1 Meksika GP

Stella: “Brezilya’da Red Bull ile aramızdaki farkı kapatabiliriz”

McLaren takım patronu Andrea Stella, Red Bull ile aralarındaki 16 puanlık farkı kapatacak güçte olduklarını vurguladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 16:00

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Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Meksika Grand Prix’sinin ardından açıklamalarda bulunan Andrea Stella, F1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olan Kimi Antonelli ile Mercedes’i tebrik etti. İtalyan pilotun başarısını Alberto Ascari ve Giuseppe Farina gibi efsanelerle aynı çizgiye koyan Stella, kendi yarış performanslarını da değerlendirdi.

Geçiş yapmanın neredeyse imkânsız olduğu bir pistte Lando Norris’in sürekli kirli havada kaldığını belirten İtalyan yönetici, Oscar Piastri’nin aldığı ağır cezanın değerli puanlara mal olduğunu söyledi.

Red Bull ile üçüncülük mücadelesinde hasar azaltmaya çalıştıklarını belirten Stella, Brezilya’ya getirecekleri güncellemelerle hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Yarışın ardından Andrea Stella şunları söyledi: "Öncelikle tüm takımım adına Andrea Kimi Antonelli’yi ve Mercedes’i bu tarihi başarılarından ötürü gönülden tebrik ediyorum, gerçekten olağanüstü bir başarı. Kimi, İtalyan motor sporları için Alberto Ascari ve Giuseppe Farina gibi nesillere ilham vermiş efsanevi isimlerin arasına katıldı.”

“Bugün kendi performansımıza gelecek olursak, aslında podyuma çıkabilecek potansiyele sahiptik. Ne yazık ki pilotlarımızın başladıkları pozisyonların ve teknik kuralların getirdiği kısıtlamaların bedelini ödedik.”

“Bu tarz bir pistte geçiş yapmak neredeyse imkânsız. Lando’nun Russell ve Leclerc’in hava koridorunda geçirdiği süreyi düşünürsek, sanırım artık o araçların arka tasarımını gözü kapalı çizebilir!”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Bunun yanı sıra Oscar’ın Lindblad ile temasının ardından aldığı ağır ceza da bize çok değerli puanlara mal oldu. Harika bir geri dönüş sergilemişken böyle bir sonuç almak gerçekten üzücü.”

“Yine de Red Bull ile olan üçüncülük mücadelemizde hasarı en aza indirmeyi başarabildik. Kapatmamız gereken 16 puanlık bir fark var, ancak bugün sergilediğimiz tempo ve önümüzdeki hafta Brezilya’ya getireceğimiz güncellemelerle bu hedefi yakalamak için her türlü şansa sahip olduğumuza inanıyorum.”

“Yine de bunu başarmak için takım olarak her alanda kusursuz olmak zorundayız."

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- Motorsport.com Ekibi

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