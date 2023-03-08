Stella: "Bahreyn'de beklediğimizden hızlıydık"

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İngiliz ekip, 2023 yılında öndeki üçlüyle arayı kapatmayı hedefliyordu ancak yeni aracın gelişiminde yaptıkları hata nedeniyle, gelişim sürecinde geriye düştüler.

Takım Bahreyn'de orta grubun ortalarında gibi gözüküyordu ancak Lando Norris'in yarış temposu hiç fena değildi. Yine de araçta yaşanan problemler her iki pilotun da yarış dışı kalmasına neden oldu.

Andrea Stella, puan alamasalar da Bahreyn'de genel olarak beklentileri aştıklarını söylüyor.

Stella şöyle konuştu: "Yarışın olumlu tarafı, teknik sorunlar olmasaydı Lando'nun puan alabilecek olmasıydı."

"Aracın yarıştaki hızı beklentilerimizi aştı."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Pazar günü, araç ve lastikler arasındaki etkileşimi geliştirmek adına kış boyunca yaptığımız sıkı çalışmaların boşa gitmediğini gördük."

"Ayrıca Oscar da yarışın ilk bölümünde lastik aşınması anlamında çok iyi durumdaydı."

"Sıkı bir mücadele içindeydi ve rakiplerini geride bırakıyordu. Yani iki aracımızla da puan alabilirdik, ki bu hafta sonu ile ilgili olumlu bir nokta."

"Yarış başlamadan önce son bölüme kalmanın zor olacağını ve puan kazanamayacağımızı düşünmüştüm ama gerçekte bu şansa sahiptik."

"Yine de Bahreyn'den, yapılacak çok fazla iş olduğunu bilerek ayrılıyoruz, fakat sezon daha çok uzun sürecek. Bu yüzden Suudi Arabistan'da yeniden savaşmaya hazır olacağız."