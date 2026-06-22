Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Stella, Avusturya GP için Mercedes ve Ferrari hakkında tahminlerde bulundu

McLaren takım patronu Stella, Avusturya öncesinde takımın Mercedes ve Ferrari karşısındaki şansını değerlendirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Sezonun ilk bölümlerinde Japonya ve Miami'de Oscar Piastri ve Lando Norris ile ikincilikler elde eden McLaren, son haftalarda ön taraftaki saf tempodan biraz geriye düştü. 

Her ne kadar Norris geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da üçüncü sırayı almayı başarmış olsa da bu podyum, ancak Kimi Antonelli’nin yarışın sonlarında yolda kalmasıyla mümkün olmuştu.

Üstelik İspanya, yüksek lastik aşınması nedeniyle pilotların limitleri zorlamaktan ziyade lastikleri korumak zorunda kaldığı bir yarışa sahne olmuştu.

Barselona’nın aksine Avusturya pisti, bir dizi yüksek hızlı düzlüğü takip eden sert frenleme bölgelerinden ve düşük hızlı virajlardan oluşuyor.

Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Önümüzdeki hafta sonuna dair güç dengelerini yorumlayan Andrea Stella, takımın griddeki yeri hakkındaki düşüncelerini paylaştı: "Avusturya biraz daha farklı bir pist. Barselona gibi denge, frenleme ve viraj girişleri yine çok önemli olacak.” 

“Ancak Barselona'da daha çok düz çizgide fren yapıp ardından düşük hızlı virajlardan geçiyorsunuz. Bu açıdan iki pist arasında belirgin farklar var." 

“Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Ferrari'nin virajlarda en hızlı araç olmaya devam etmesini bekliyorum. Muhtemelen Mercedes, hem şasi hem de güç ünitesi bir arada düşünüldüğünde, genel bakımdan en iyi araç olacaktır."

"Önümüzdeki yarışlarda bazı güncellemeler getirerek aracımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Ancak aynı zamanda rakiplerimizin de bazı güncellemeleri olacağından eminiz.”

“Bu yüzden dürüst olmak gerekirse, biz kendi gelişim sürecimize odaklanmak istiyoruz. Aracımızı en iyi şekilde geliştirdiğimizden emin olmak ve ardından sonuçların kendi kendine gelmesini beklemek istiyoruz."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Stella, şu an için odaklarının tamamen kendi içlerinde olduğunu vurgulayarak açıklamalarını tamamladı: "Şu anda asıl odağımız kendi aracımız ve kendi performansımız.” 

“Aracı geliştirmek için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Yarış başladığındaysa hatasız bir sürüşe odaklanıyoruz.” 

“Avusturya, yine sıcak ve lastik aşınmasının yüksek olduğu bir hafta sonu olabilir. Bu nedenle lastik kullanımı açısından kendimizi geliştirmemiz de büyük önem taşıyor."

İzle: F1 GÜNDEM: Ferrari 15 beygir mi buldu? FIA'ya göre en iyi motor Red Bull'un! Alonso/Alpine sesleri

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Allison: "Gerçekten pilot kayırdığımızı düşünüyorsanız, bir F1 takımında çalışmanız gerekir"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Lawson, Red Bull ile son yarışı öncesindeki kritik süreci anlattı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Lawson, Red Bull ile son yarışı öncesindeki kritik süreci anlattı

2026 ROK Cup Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı tamamlandı

Karting
Karting
2026 ROK Cup Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı tamamlandı

Rivola: "Marc Marquez kesinlikle bir tehdit "

MotoGP
MotoGP
Çek GP
Rivola: "Marc Marquez kesinlikle bir tehdit "

Son Haberler

Lawson, Red Bull ile son yarışı öncesindeki kritik süreci anlattı

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Lawson, Red Bull ile son yarışı öncesindeki kritik süreci anlattı

Eski F1 pilotu Arnoux: "Leclerc dibe vurmuş durumda"

Formula 1
F1 Formula 1
Eski F1 pilotu Arnoux: "Leclerc dibe vurmuş durumda"

Sainz: "Hamilton, performansıyla büyük bir takdiri hak ediyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Sainz: "Hamilton, performansıyla büyük bir takdiri hak ediyor"

Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle