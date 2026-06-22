Stella, Avusturya GP için Mercedes ve Ferrari hakkında tahminlerde bulundu
McLaren takım patronu Stella, Avusturya öncesinde takımın Mercedes ve Ferrari karşısındaki şansını değerlendirdi.
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images
Sezonun ilk bölümlerinde Japonya ve Miami'de Oscar Piastri ve Lando Norris ile ikincilikler elde eden McLaren, son haftalarda ön taraftaki saf tempodan biraz geriye düştü.
Her ne kadar Norris geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da üçüncü sırayı almayı başarmış olsa da bu podyum, ancak Kimi Antonelli’nin yarışın sonlarında yolda kalmasıyla mümkün olmuştu.
Üstelik İspanya, yüksek lastik aşınması nedeniyle pilotların limitleri zorlamaktan ziyade lastikleri korumak zorunda kaldığı bir yarışa sahne olmuştu.
Barselona’nın aksine Avusturya pisti, bir dizi yüksek hızlı düzlüğü takip eden sert frenleme bölgelerinden ve düşük hızlı virajlardan oluşuyor.
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Önümüzdeki hafta sonuna dair güç dengelerini yorumlayan Andrea Stella, takımın griddeki yeri hakkındaki düşüncelerini paylaştı: "Avusturya biraz daha farklı bir pist. Barselona gibi denge, frenleme ve viraj girişleri yine çok önemli olacak.”
“Ancak Barselona'da daha çok düz çizgide fren yapıp ardından düşük hızlı virajlardan geçiyorsunuz. Bu açıdan iki pist arasında belirgin farklar var."
“Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Ferrari'nin virajlarda en hızlı araç olmaya devam etmesini bekliyorum. Muhtemelen Mercedes, hem şasi hem de güç ünitesi bir arada düşünüldüğünde, genel bakımdan en iyi araç olacaktır."
"Önümüzdeki yarışlarda bazı güncellemeler getirerek aracımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Ancak aynı zamanda rakiplerimizin de bazı güncellemeleri olacağından eminiz.”
“Bu yüzden dürüst olmak gerekirse, biz kendi gelişim sürecimize odaklanmak istiyoruz. Aracımızı en iyi şekilde geliştirdiğimizden emin olmak ve ardından sonuçların kendi kendine gelmesini beklemek istiyoruz."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Stella, şu an için odaklarının tamamen kendi içlerinde olduğunu vurgulayarak açıklamalarını tamamladı: "Şu anda asıl odağımız kendi aracımız ve kendi performansımız.”
“Aracı geliştirmek için neler yapabileceğimize bakıyoruz. Yarış başladığındaysa hatasız bir sürüşe odaklanıyoruz.”
“Avusturya, yine sıcak ve lastik aşınmasının yüksek olduğu bir hafta sonu olabilir. Bu nedenle lastik kullanımı açısından kendimizi geliştirmemiz de büyük önem taşıyor."
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