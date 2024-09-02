Stella: "Artık tüm pistlerde iyiyiz"

McLaren takım direktöröü Adnrea Stella, Charles Leclerc'in tek pit stop stratejisiyle yarışı kazandığını, McLaren'in ise iki pit stop yaparak risk almamayı tercih ettiğini söyledi.



Yarışın ardından Andrea Stella şunları söyledi: "Ferrari ile çok yakın bir mücadele oldu."



"Leclerc bugün çok hızlıydı ve tek pit stop'la yarışı kazanmayı başardı."



"Biz ise yarışın sonunda güçlü kalabilmek için iki pit stop yapmamız gerektiğini hissettik. Bu da pist üstündeki güçlü pozisyonumuzu dezavantaja çevirdi."

"Bu durumun dışında, Monza'da çok olumlu bir hafta sonu geçirdik. Araç güçlü olduğunu kanıtladı ve Zandvoort'taki güncellemelerden sonra her çeşit pistte iyi performans gösteriyor."



" Bu sayede, takımlar şampiyonasında birçok puan kazandık ve Lando'nun pilotlar şampiyonasındaki puan mücadelesine katkıda bulunduk."

"Sezonun son bölümünde heyecanlı yarışlar bizi bekliyor."