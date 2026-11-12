Formula 1 Sao Paulo GP

Stella: "Artık Las Vegas ile barışmak istiyoruz"

Andrea Stella, Brezilya'daki galibiyetin ardından yeni güncellemelerle gelecekleri Las Vegas GP’de geçmişteki talihsizlikleri kırmayı hedefliyor.

Alex Harrington Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 15:10

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Brezilya Grand Prix'sinde Lando Norris'in sezonun üçüncü galibiyetine ulaşması ve Oscar Piastri'nin artan temposuyla moral bulan McLaren, sezonun sondan üçüncü ayağı olan Las Vegas'a odaklanmış durumda.

Brezilya'nın soğuk ve yağışlı koşullarında MCL40’ın tutarlı performans göstermesi, benzer şekilde düşük hava sıcaklıklarının beklendiği Nevada gecesi öncesinde takıma umut verdi.

Las Vegas pistinin uzun düzlüklerinin McLaren'ın güçlü yönlerine tam olarak uymadığını kabul eden Stella, yaz döneminden bu yana getirilen güncellemelerin ve Brezilya'da kullanılan yeni ön kanadın araca kazandırdığı hıza güvendiğini belirtti.

Las Vegas'taki teknik beklentileri ve aracın gelişimini değerlendiren Andrea Stella, şu ifadeleri kullandı: "Vegas pistinin çok uzun düzlükleri var. Monza'da ve Bakü'de de gördüğümüz üzere, mesele en yüksek hıza ulaşmak olduğunda McLaren en iyi araç konumunda olmuyor.”

“Bu durumun, belirli bir hız seviyesinin üzerine çıkmanız gerektiğinde ideal olmayan vites oranlarımızla da bir şekilde bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ancak bu sorunu bir noktaya kadar aştığımızı düşünüyorum, bu yüzden Vegas'a ölçülü bir iyimserlikle yaklaşıyoruz.”

“Bu güncellemeler, Vegas'a gelecek bazı yeni parçalarla tamamlanacak ve gelecek yılın aracının temelini oluşturacak."

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

McLaren, takvimde en çok zorlandığı pistlerden biri olan Las Vegas'ta geçen sezon da büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Lando Norris ve Oscar Piastri’nin yarışı ikinci ve dördüncü sıralarda tamamlamalarına rağmen, aracın tabanında tespit edilen aşırı aşınma nedeniyle her iki pilot da yarıştan diskalifiye edilmişti.

Geçmişteki bu kötü anıları geride bırakmak istediklerini vurgulayan Andrea Stella, sözlerini şöyle tamamladı: "Vegas’ta iyi bir sonuç almak istiyoruz çünkü muhtemelen takvimdeki tüm yarışlar arasında en çok zorlandığımız yer orası.”

“İyi bir yarış çıkardığımız geçen yıl bile taban aşınmasıyla ilgili yaşadığımız sorun yüzünden kendi hayatımızı zorlaştırmıştık.”

“Bu yüzden mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz; orada iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz ve artık Las Vegas ile barışmak istiyoruz."

Bitime sadece üç yarış kala markalar şampiyonasında Red Bull'un 17 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan McLaren, sezonu ilk üç içinde tamamlayabilmek için Las Vegas'tan yüksek puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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