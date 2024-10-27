Stella: "Aracımız pole pozisyonunu alabilecek durumdaydı"

Lando Norris hem Q1 hem de Q2'de en hızlı pilot olsa da Q3'ün sonunda üçüncü sırayı elde etti.

McLaren takım patronu Andrea Stella, McLaren'ın seans boyunca pist gelişimini takip etmesi halinde pole için gerekli hıza sahip olduğuna ve hataların Q3 performansını engellediğine inanıyordu.

Sky'a konuşan Stella, "Genel olarak bu sıralama seansında araç oldukça rekabetçiydi."

"Son seansta Carlos Sainz çıtayı biraz yükseltmiş olsa da aracımız bugün pole pozisyonunu alabilecek durumdaydı."

"Lando ile bunu başarabilirdik ama Q3'teki iki turu harika sayılmazdı: İlkinde birkaç hata yaptı ve bunlar lastiklerin aşırı ısınmasına sebep oldu. İkinci turu ise temiz bir tur değildi."

"Demek istediğim, aracın iyi performans göstermesi hepimizi cesaretlendirse de bunu sonuca ulaştırma konusunda yetersizdik."

"Ayrıca yarın Piastri ile puan elde etmek için yapmamız gereken çok iş var." dedi.