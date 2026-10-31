Formula 1

Stella: "Aracımız karakteristik tutarsızlıklarını yeniden sergilemeye başladı"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Meksika GP sıralama turlarının ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 23:35

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Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'si serbest antrenman seanslarında sergilediği güçlü tempoyla pole pozisyonu adayları arasında gösterilen McLaren, sıralama turlarında Oscar Piastri'nin Q2'de elenmesi ve Lando Norris'in Q3'te geride kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Seansın ardından Sky Sports’a konuşan Andrea Stella, MCL40’ta bu yıl sıkça karşılaştıkları tutarsızlık ve ani tutuş kayıplarının Meksika'daki zorlu pist şartlarıyla birleşerek pilotların işini imkânsız hale getirdiğini vurguladı. İtalyan yönetici, yarışta üst sıralara tırmanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

McLaren'ın sıralama turlarındaki performansını ve yaşanan teknik dengesizlikleri değerlendiren Andrea Stella, şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta sonu aracımız, örneğin Austin'e kıyasla çok daha rekabetçi bir görüntü çiziyordu ve zaman zaman pole mücadelesinin içinde yer alabileceğimizi gösterdi.”

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bu nedenle sıralama turlarına büyük bir iyimserlikle girdik. Seansın başlangıcında da tempomuz hâlâ oradaydı.”

“Ancak aracımız ne yazık ki bu yıl sık sık yaşadığımız o karakteristik tutarsızlıklarını ve dengesizlikleri yeniden sergilemeye başladı. Bu durum Q2'de Oscar'ı, Q3'teyse Lando'yu etkiledi.”

“Pilotlarımız pistte ne zaman limitleri birazcık zorlamaya çalışsa bir anda tüm yol tutuşu kaybediyorlar. Bu gerçekten çok garip bir sorun. Austin'de ve burada olduğu gibi rüzgârlı ve zorlu zemin şartlarında bu problem daha da şiddetleniyor.”

“Fakat durum ne olursa olsun bahane üretemeyiz. Çalışmaya devam etmeli, takım olarak bu sorumluluğu üstlenip aracımızı geliştirmeliyiz.”

“Oscar'ın Q2'deki stratejisine gelirsek, antrenmanlarda gördüğümüz üzere aracın temposu gayet yerindeydi.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Bu yüzden ilk hızlı turları kullanılmış lastiklerle atmanın bile bizi rekabetçi bir konumda tutacağını, ardından yeni lastiklerle yapacağımız denemelerin yeterli olacağını düşündük. Fakat bahsettiğim bu ani dengesizlikler yaşanınca bir anda çok fazla zaman kaybettik.”

“Sonradan akıl yürütmek her zaman kolaydır ama biz buna sığınmak istemiyoruz, tamamen kendimizi geliştirmeye odaklanıyoruz.”

“Yarışta Oscar'ı yeniden üst sıralara tırmanabileceği bir konuma getirmek istiyoruz. Kendisi kesinlikle puan barajında yer almayı hak ediyor ve yarışa kadarki ana odağımız bu olacak."

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- Motorsport.com Ekibi

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