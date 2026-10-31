Formula 1 Meksika GP

Stella: "Antonelli şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti"

McLaren takım patronu Andrea Stella, 2026 Formula 1 şampiyonluğuna yaklaşan Mercedes sürücüsü Andrea Kimi Antonelli'nin unvanı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 15:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, pazar günkü yarışta dokuzunculuk ya da daha iyi bir sıra elde etmesi durumunda ilk Formula 1 şampiyonluğuna ulaşacak.

İtalyan pilot, sezonun büyük bölümünde rakiplerinden ayrışan bir performans sergiledi ve geride kalan 18 Grand Prix'de 9 galibiyet elde etti.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Antonelli'nin Formula 1 dünya şampiyonluğu için doğru isim olduğunu düşünüyor. Stella ayrıca Antonelli'nin adının, Formula 1 şampiyonluğu kazanan diğer iki İtalyan sürücü Giuseppe Farina ve Alberto Ascari ile birlikte anılacak olmasının 'şaşırtıcı' olduğunu belirtti.

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Speedweek'in aktardığı açıklamalarda Stella şöyle konuştu: "Bence Kimi, bir sonraki şampiyon olmayı sonuna kadar hak ediyor."

"Motor sporları tarihinde önemli bir sayfa yazıyor çünkü daha önce hiç bu kadar genç bir dünya şampiyonu olmadı."

"Artık adını İtalyan şampiyonlar Giuseppe Farina ve Alberto Ascari ile birlikte anacak olmamız gerçekten şaşırtıcı. Ona yalnızca hayranlık duyabilir ve tüm kalbimizle tebrik edebiliriz."

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- Motorsport.com Ekibi

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