Formula 1 Singapur GP

Stella açıkladı: Bakü güncellemeleri MCL40’ı yavaşlattı mı?

Andrea Stella, Bakü’de getirilen güncellemelerin MCL40’ı yavaşlattığı yönündeki şüphelerin ve Singapur GP'sinde toplanan veriler sayesinde ortadan kalktığını açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 16:20

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Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Getty Images

McLaren, Azerbaycan’daki uzun düzlüklerde hızını artırmak amacıyla Bakü’de sidepod ve soğutma yapısını içeren kapsamlı bir güncelleme tanıtmıştı. Ancak Lando Norris ve Oscar Piastri’nin Bakü ile ardından gelen Malezya yarışlarında tempo kaybı yaşaması, güncelleme paketinin araca zarar verip vermediği konusunda soru işaretleri yarattı.

Konu hakkında basına açıklamalar yapan Andrea Stella, Sepang’daki asfaltın aşırı pürüzlülü yapısının simülasyon ve pist verileri arasındaki korelasyonu bozarak "çok garip" veriler ürettiğini, bu durumun ancak Singapur GP ile netleştiğini belirtti.

İki araçta birden aynı anda güncelleme yaptıkları için ellerinde doğrudan bir karşılaştırma verisi olmadığını vurgulayan Andrea Stella, süreci şu sözlerle anlattı: "Bakü ve Malezya'yı tek başına ele alırsak pek rekabetçi değildik.”

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bakü'de getirdiğimiz paket hakkında ciddi şüphelerimiz vardı, zaten tur zamanı açısından devasa bir adım olmasını beklemiyorduk ancak güncellemeyi her iki araca aynı anda uyguladığımız için eski paketle kıyaslama şansımız olmadı. Bu yüzden acaba aracı yavaşlatmış olabilir miyiz diye düşündük.”

“En azından durumun böyle olmadığını netleştirecek verilere Singapur'da ulaştık. Malezya’ya kıyasla daha normal bir pist olan Singapur'a dönmek bu kritik soruyu yanıtlamamızı sağladı.”

Geçtiğimiz sezon takımlar ve pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezon Mercedes ve Red Bull'un gerisinde kalarak üçüncülük mücadelesi veren McLaren’ın performans düşüşüne değinen Stella, aksaklıkların nedenlerini şöyle özetledi: "Bakü’de tur zamanı açısından güç ünitesi optimizasyonunun önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Tabii ki sorun sadece güç ünitesi değil, mevcut ayarlarımızda vites oranları gibi şasi tarafında bizi özellikle uzun düzlüklerde cezalandıran birkaç detay var.”

“Birkaç yarış boyunca kafamızda soru işaretleri vardı ancak yanlış giden bir şey olmadığını ve paketin düzgün çalıştığını doğrulamış olmaktan memnunuz."

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- Motorsport.com Ekibi

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