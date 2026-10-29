Formula 1 Amerika GP
Stella açıkladı: McLaren’in son güncellemeleri ne zaman gelecek?
Andrea Stella, takımın kalan yarışlardaki performansını artırmak ve yeniden podyum mücadelesine dönmek için izleyecekleri haritayı açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 08:40
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Son markalar şampiyonu McLaren, Austin GP’nin ardından sıralamada Red Bull ile aynı puanda dördüncü sıraya geriledi ve Ferrar ile Mercedes’in arkasında yer alıyor. Yaz arasında Lando Norris ile Macaristan ve Zandvoort’ta zafere ulaşan, Madrid’de ise zafere giderken Sanal Güvenlik Aracı şanssızlığıyla üçüncü olan İngiliz ekip, o yarıştan bu yana podyumla buluşamadı.
Singapur’daki sprint yarışında Norris ve Oscar Piastri’nin temas yaşamasıyla eski gerilimlerin yeniden hatırlanırken, Austin’de Piastri’ye verilen yer değiştirme talimatı da iç rekabeti tırmandırdı. Şampiyonadaki bu ani düşüşün ardından Meksika’ya neredeyse hiç güncelleme getirmediklerini doğrulayan Stella, asıl paketin Brezilya ve Las Vegas’ta piste ineceğini belirtti.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Kalan yarışlardaki gelişim planlarını detaylandıran Andrea Stella, podyum ve galibiyet mücadelesine geri dönme kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti: "Bakü’ye yeni fren soğutma kanalları getirmiştik. Sezonun kalan kısmında da aracımıza ekleyeceğimiz yeni parçalar olacak."
“Ancak bu güncellemeleri yalnızca Brezilya ve Las Vegas yarışlarına yayarak getirebileceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu Meksika’da elimizde çok fazla yeni parça olmayacak; fakat Brezilya ve Las Vegas’ta ciddi güncellemelerimiz olacak.”
“Umuyorum ki bu adımlar, sürekli podyum mücadelesinin içinde kalmamıza ve yeniden galibiyet için yarışmamızı sağlayacak rekabetçilik seviyesine ulaşmamıza yardımcı olur.”
“Üretim hattında bekleyen birkaç güncellememiz hâlâ var."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Red Bull, Austin stratejisini inceliyor: Yenilenen ekip mercek altında
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Red Bull, Austin stratejisini inceliyor: Yenilenen ekip mercek altında
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
1 s
Red Bull, Austin stratejisini inceliyor: Yenilenen ekip mercek altında
Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"
MotoGP
MotoGP
Avustralya GP
2 s
Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"
McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
2 s
McLaren’den Meksika GP’ye özel tasarım: Taraftar hayalleri MCL40 ile buluşuyor
Son Haberler
Stella açıkladı: McLaren’in son güncellemeleri ne zaman gelecek?
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
2 dk
Stella açıkladı: McLaren’in son güncellemeleri ne zaman gelecek?
MotoGP sürücüleri, Katar GP için bir kez daha toplantı yaptı
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
42 dk
MotoGP sürücüleri, Katar GP için bir kez daha toplantı yaptı
Red Bull, Austin stratejisini inceliyor: Yenilenen ekip mercek altında
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
1 s
Red Bull, Austin stratejisini inceliyor: Yenilenen ekip mercek altında
Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"
MotoGP
MGP MotoGP
Avustralya GP
2 s
Marc Marquez: "Üç yıl içinde emekli olma ihtimalim yüzde 70"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol