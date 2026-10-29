Formula 1 Amerika GP

Stella açıkladı: McLaren’in son güncellemeleri ne zaman gelecek?

Andrea Stella, takımın kalan yarışlardaki performansını artırmak ve yeniden podyum mücadelesine dönmek için izleyecekleri haritayı açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 08:40

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Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Son markalar şampiyonu McLaren, Austin GP’nin ardından sıralamada Red Bull ile aynı puanda dördüncü sıraya geriledi ve Ferrar ile Mercedes’in arkasında yer alıyor. Yaz arasında Lando Norris ile Macaristan ve Zandvoort’ta zafere ulaşan, Madrid’de ise zafere giderken Sanal Güvenlik Aracı şanssızlığıyla üçüncü olan İngiliz ekip, o yarıştan bu yana podyumla buluşamadı.

Singapur’daki sprint yarışında Norris ve Oscar Piastri’nin temas yaşamasıyla eski gerilimlerin yeniden hatırlanırken, Austin’de Piastri’ye verilen yer değiştirme talimatı da iç rekabeti tırmandırdı. Şampiyonadaki bu ani düşüşün ardından Meksika’ya neredeyse hiç güncelleme getirmediklerini doğrulayan Stella, asıl paketin Brezilya ve Las Vegas’ta piste ineceğini belirtti.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Kalan yarışlardaki gelişim planlarını detaylandıran Andrea Stella, podyum ve galibiyet mücadelesine geri dönme kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti: "Bakü’ye yeni fren soğutma kanalları getirmiştik. Sezonun kalan kısmında da aracımıza ekleyeceğimiz yeni parçalar olacak."

“Ancak bu güncellemeleri yalnızca Brezilya ve Las Vegas yarışlarına yayarak getirebileceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu Meksika’da elimizde çok fazla yeni parça olmayacak; fakat Brezilya ve Las Vegas’ta ciddi güncellemelerimiz olacak.”

“Umuyorum ki bu adımlar, sürekli podyum mücadelesinin içinde kalmamıza ve yeniden galibiyet için yarışmamızı sağlayacak rekabetçilik seviyesine ulaşmamıza yardımcı olur.”

“Üretim hattında bekleyen birkaç güncellememiz hâlâ var."

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- Motorsport.com Ekibi

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