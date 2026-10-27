Formula 1 Amerika GP

Stella açıkladı: McLaren, neden Austin'de takım emirleri kullandı?

McLaren takım patronu Andrea Stella, ABD Grand Prix'sinde Oscar Piastri'den takım arkadaşı Lando Norris'a yol vermesini istemelerinin nedenini açıkladı.

Benjamin Vinel Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 11:30

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Circuit of The Americas'taki yarışa McLaren pilotları yedinci ve sekizinci sıralardan başladılar.

Ancak yarışın ilk yedi turunda Oscar Piastri, lider Kimi Antonelli'nin tur başına ortalama 0.997 saniye gerisinde kaldı. İlk tur hesaba katılmadığında ortaya çıkan bu fark, Avustralyalı sürücünün tur başına yaklaşık bir saniye kaybettiğini gösteriyordu. Piastri, performans açısından zorlanan George Russell'ın temposuna da ayak uyduramadı; Russell her turda arayı yaklaşık 0.2 saniye açıyordu.

Lando Norris, takım telsizinden takım arkadaşı tarafından yavaşlatıldığını belirtti. Bunun üzerine McLaren, Piastri'den Norris'a yol vermesini istedi. Piastri, sekizinci turda ilk virajda takım arkadaşının geçişine izin verdi.

Norris, sonraki yedi turda farkı dört saniyeye çıkarmayı başardı.

Andrea Stella, hafta sonu boyunca Norris'in Piastri'den biraz daha hızlı olduğunu gözlemlediklerini söyledi. İtalyan takım patronu, Austin pistinin iki sürücünün güçlü ve zayıf yönlerini farklı şekillerde ortaya çıkardığını belirtti.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stella, "Hafta sonu boyunca Lando'nun Oscar'dan biraz daha hızlı olduğunu gözlemlemiştik. Burası Lando'nun çok iyi performans gösterdiği, Oscar'ın ise biraz daha fazla zorlandığı pistlerden biri."

"Özellikle bu yıl Oscar açısından durum biraz zorlayıcı. Oscar'ın en büyük gücü, referans noktaları oluşturduktan sonra performansını tur üstüne tur geliştirebilmesi. Ancak burada her tur birbirinden farklı. Bu koşullar Oscar'ı zorlarken Lando'nun güçlü yönünü, yani özellikle araç kayarken değişen koşullara çok iyi uyum sağlama becerisini öne çıkarıyor."

"Bu koşulları göz önünde bulundurarak yarıştan önce şunu konuştuk: Lando, Oscar'ın arkasında kalırsa ve Oscar öndeki araçların temposuna ayak uyduramazsa Lando'ya bir fırsat verebiliriz. Böylece öndeki araçlara saldırıp saldırmayacağını görebilirdik. Yaptığımız da tam olarak buydu."

"Bu, takım olarak ve sürücülerimizle birlikte takımın çıkarlarını önemsediğimizi göstermenin bir yolu. Aramızdaki konuşmaların merkezinde her zaman bu vardı."

"Özellikle Singapur'dan sonra hepimizin McLaren'ın yeniden istediğimiz konuma dönmesine yardımcı olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladık. İstediğimiz tablo, Oscar ve Lando'nun sıralama turlarında ilk sırayı paylaşması ve yarış galibiyeti için mücadele etmesi. Ardından takım içindeki rekabeti yönetiriz. Ancak o noktaya gelene kadar hep birlikte McLaren'ın yeniden ön sıralara dönmesini desteklemeliyiz." dedi.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

McLaren, ABD Grand Prix'sinde üst sıralardaki takımlarla mücadele edebilmek için tek pit stop stratejisi uyguladı. Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Max Verstappen ise iki pit stoplu strateji izledi.

Norris, 46. tura kadar ikinci sırayı korudu ancak daha sonra bu üç pilota geçildi. Buna rağmen Britanyalı sürücü, Isack Hadjar ve George Russell'ı geride bırakarak yarışı beşinci sırada tamamladı. Piastri de Russell'ın Mercedes'ini geçerek yedinci oldu.

Stella, McLaren'ın sert lastiklere yönelmesinin stratejik gerekçesini şöyle açıkladı: "Antrenmanlarda rekabetçi görünen sert lastikleri kullanmayı denedik. Diğer takımların lastik tercihinde daha yumuşak seçeneklere yöneldiğini biliyorduk. İlk bölümde onların lastiklerle biraz zorlandığını görünce sert lastik kullanmanın aradaki farkı kapatmak için iyi bir yol olabileceğine dair umutlandık."

"İkinci bölümde iki Ferrari ve Verstappen'e kıyasla gerçekten farkı kapatıyorduk. Bir noktada tek pit stop stratejisini uygulamaya karar verdik çünkü iki pit stop yaparsak onların arkasında kalacaktık. Tek pit stop, bir güvenlik aracı çıkması halinde bundan faydalanma ihtimali sunuyordu. Ancak güvenlik aracı çıkmadı."

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Sert lastiklerden geriye ne kaldığını da görmek istedik. Ancak Verstappen'i, özellikle de Leclerc'i arkamızda tutmamızın çok düşük bir ihtimal olduğunu biliyorduk. Hamilton'a karşı ise son bölümde sert lastiklerin ne kadar performans koruyacağı belirleyici olabilirdi. Kimse bunun sonucunu önceden bilemezdi ama denemeye değerdi."

Stella, stratejinin uygulanışından, lastik tercihlerinden ve araçta yapılan güncellemelerin etkisinden memnun olduklarını ancak takımın hâlâ geliştirmesi gereken alanlar bulunduğunu vurguladı.

"Stratejiyi uygulama şeklimizden memnunuz. Bugün hangi lastiklerin kullanılması gerektiğini büyük ölçüde anlamış olmamızdan ve güncellemeler sayesinde aracın gelişmiş görünmesinden de mutluyuz."

"Ancak sıralama turlarındaki performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Düzenli olarak podyum mücadelesi vermek, özellikle de galibiyetler için savaşmak istiyorsak aracı geliştirmeyi sürdürmeliyiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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