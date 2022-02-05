Steiner'ın, FIA'nın Abu Dhabi'de yaşananları çözeceğine dair güveni tam

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FIA, yarış direktörü Michael Masi ve yarış kontrolün, aralık ayında gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turlarında aldığı kararlarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Masi, yarışı yeniden başlatırken an az iki kuralı ihlal edince, geleceği hakkında soru işaretleri ortaya çıktı ve FIA'nın F1 tarafında potansiyel bir yapılandırma söz konusu oldu.

Yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, soruşturmanın bir parçası olarak Abu Dhabi'de yaşananlar ve potansiyel çözümlerle ilgili takımlarla görüştü. Yapılan tartışmalar ise sezonun başlamasına haftalar kala hâlâ devam ediyor.

Cuma günü konuşan Haas takım patronu Steiner, Masi'nin geleceği ve F1 yönetiminin yeniden yapılandırmasıyla ilgili FIA ile konuşmaları hakkında detay vermek istemese de, soruşturmaya güvendiğinden bahsetti.

Steiner, "Başkan Mohammed'e çok fazla tavsiye vermedim."

"Bunun hakkında konuştuk ve bence bunlar özel konuşmalardı. Bu nedenle detay vermek istemiyorum."

"Onların, her kim olursa olsun yarış direktörü için her şeyi daha iyi yapmak adına özenle çalıştıklarını biliyorum."

"Bu çok zor bir iş ve ben Michael'i ya da herhangi bir şeyi savunmak için burada değilim. Bence spor çok fazla büyüdü ve bazı şeyler geride kaldı."

"Eminim ki bize sunduklarında bazı fikirler ortaya çıkacaktır ve neler yapacaklarını göreceğiz. Onlara spesifik olarak ne yapmaları gerektiği konusunda bir tavsiye vermedim."

"Bu sorunlar hakkında biraz konuştuk ve hepimiz neler olduklarını biliyoruz. Bence FIA daha iyi bir gelecek için özenle çalışıyor." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Soruşturma üzerinde önemli bir rol oynayan FIA genel sekreteri Peter Bayer, ve geçtiğimiz ayın sonunda verdiği bir röportajda Masi'nin yerine başkasının gelebileceğini doğruladı.

Avustralyalı, Charlie Whiting'in vefatından sonra 2019 yılının başına kadar F1'in yarış direktörlüğünü yaptı.

Masi'nin bu iş için doğru kişi olup olmadığı sorulan Steiner, "Söylediğim gibi, kendi takımımla zaten yeterince uğraşım var."

"FIA'ya gidip ne yapmaları gerektiğini söylemek istemem çünkü onların bir şeyler yaptıklarını biliyorum ama detayları, anlaşmaları veya diğer şeyleri bilmiyorum."

"Soruyu geçiştirmeye çalışmıyorum. Gerçekten de yapılandırmalarını tamamıyla bilmiyorum. Hepimiz Michael Masi'yi yarış direktörü olarak biliyoruz ama bunun altında neler olduğunu ve nasıl daha iyi olabileceğini bilmiyorum."

"Daha önce söylediğim gibi Haas ile oldukça meşgulüm. Bu nedenle dahil olmayacağım. FIA'nın bunu çözeceğine olan güvenim tam çünkü herkes bunu konuşuyor."

"Siz sorular soruyorsunuz ama bu sorular benim için değil FIA için." dedi.