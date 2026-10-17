Formula 1 Singapur GP

Steiner’dan Red Bull yorumu: "Rakiplerde korkudan ziyade şaşkınlık var"

Guenther Steiner, Max Verstappen'in ve Red Bull’un son dönemdeki performansının rakiplerinde bir korkudan ziyade büyük bir şaşkınlık yarattığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 17 Eki 2026 11:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull pilotu Max Verstappen, Singapur’da Charles Leclerc’in yedi saniyenin üzerinde önünde zafere ulaşıp en hızlı turu da hanesine yazdırarak üstün bir galibiyete imza attı. Üst üste ikinci yarışını kazanan Red Bull yükselişini sürdürse de Hollandalı pilot, sezonun bitimine altı yarış kala 221 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve lider Kimi Antonelli’nin 119 puan gerisinde bulunuyor.

Red Flags podcast yayınında konuşan Guenther Steiner, Verstappen’in bu form grafiğinin rakipleri tedirgin edip etmediği sorusuna dengeli bir yanıt verdi.

Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Rakiplerin genel yaklaşımını değerlendiren Steiner, mücadelenin psikolojik boyutunu şu sözlerle aktardı: "Bence Max'in yarışlar kazanıp galibiyetlerini seriye dönüştürmesinden korkuyorlar ancak şampiyona bazında artık bir korku duyduklarını sanmıyorum.”

“Evet, şampiyonada ikinci olamamaktan korkabilirsiniz ama ikinci olan kişi dışında kimse ikinciliği gerçekten umursamaz.”

“Dolayısıyla kimsede bir panik hali olduğunu sanmıyorum. Herkes korkmaktan ziyade Red Bull'un durumu nasıl bu kadar çabuk tersine çevirebildiğine şaşırıyor.”

“Tabii bu ilk kez olmuyor. Bir önceki yarış normaldi ama Singapur, Red Bull adına tam anlamıyla bir üstünlüktü. Yani kısaca rakiplerde korkudan ziyade şaşkınlık var diyebilirim."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Antonelli ile arasındaki puan farkı nedeniyle şampiyonluk yarışı uzak bir ihtimal olarak görülürken, gözler Red Bull'un 2027 performansına çevrilmeye başladı. Steiner ise bu konuda erken yorum yapılmaması gerektiğini belirtti: "Önce bu yılı bitirelim, sonraki yılı düşünmeye başlarız.”

“Acele etmemek lazım. Önümüzde çok ilgi çekici geçecek altı yarış daha var."

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- Motorsport.com Ekibi

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