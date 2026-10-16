Formula 1 Singapur GP

Steiner'dan Norris'e eleştiri: "Dünya şampiyonuna yakışmayan bir hamleydi"

Eski Haas takım patronu Günther Steiner, Lando Norris'in Singapur Grand Prix'si sprint yarışında takım arkadaşı Oscar Piastri ile yaşadığı teması eleştirdi.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 08:20

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Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Singapur Grand Prix'si sprint yarışının son turunda dördüncü ve beşinci sıralarda bulunan Lando Norris, Oscar Piastri'yi geçmek için takım arkadaşının iç tarafından atak yaptı. Ancak iki sürücü temas etti ve spin attı.

Temasın ardından Piastri yarış dışı kalırken Norris yoluna devam etmeyi başardı. Britanyalı sürücü, yarışı sekizinci sırada tamamlayarak bir puan aldı.

The Red Flags Podcast programına katılan eski Haas takım patronu Günther Steiner, Norris'in hamlesini eleştirerek şunları söyledi: "Bunu gerçekten yapmamalıydı. Bu, bir dünya şampiyonuna yakışan bir hamle değildi."

Steiner, McLaren takım patronu Andrea Stella'nın olayın ardından durumu yönetme biçimini ise övdü.

"Andrea bu tür durumları yönetme konusunda çok iyi. Bence Norris'e yaptığı şeyin ne kadar saçma olduğunu hissettirdi. Ona bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı."

"Norris, yaptığı şeyin gerçekten oldukça aptalca olduğu sonucuna kendi başına vardı. Buna hiç gerek yoktu; özellikle de olaydan sonraki tepkisine bakıldığında."

"Takım arkadaşınıza çarpmak… Böyle şeyler yaşanabilir. Ancak Norris'in verdiği tepki, alışık olduğumuz bir tavır değildi."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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