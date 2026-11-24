Formula 1 Las Vegas GP
Steiner'dan ilginç fikir: "Leclerc ceza olarak Haas'a gönderilmeli!"
Eski Formula 1 takım patronu Günther Steiner, Las Vegas Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından Charles Leclerc'in cezalandırılması için Ferrari'den Haas'a gönderilmesini önerdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 24 Kas 2026 11:30
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Meksika Grand Prix'sinin ilk turundaki gerginliğin ardından iki Ferrari pilotu Las Vegas'ta tekrar tekerlek tekerleğe gelerek temas etti.
Yaşanan çarpışmada hatalı bulunan Leclerc'e hakemler tarafından 10 saniye zaman cezası verildi.
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, son gerginliğin ardından takımın ‘bazı önlemler alması’ gerektiğini belirtirken Günther Steiner, Ferrari'nin Leclerc'i Haas'a göndermeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Fred Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
The Red Flags podcast'inde konuşan Steiner, şu ifadeleri kullandı: "Charles'ı Haas'a göndermek bir çözüm olabilir."
"'Eğer Ferrari'de mutlu değilsen sana burada bir koltuk var, geldiğin yere geri dön' diyebilirsiniz. Sonuçta kariyerine Haas'ta ilk antrenman seansında başlamıştı. Ben de o sırada oradaydım."
"Belki onu böyle bir şeyle tehdit etmek bile sakinleşmesini sağlar ve böylece kendisinden ayrılmak zorunda kalmazsınız."
"Ama bu karmaşayı kendisi yarattığı için mutsuz olmayı hak ediyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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