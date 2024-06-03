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Formula 1

Steiner'a göre Alpine, Mick Schumacher ile anlaşmamalı

Haas takım patronu Guenther Steiner, Mick Schumacher'in Alpine için doğru isim olmadığını düşünüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Guenther Steiner and Carlos Sainz sr.

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Alpine, F1 2024 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve şimdiye kadar sadece iki puan toplayabildi.

Hal böyle olunca Pierre Gasly veya Esteban Ocon'dan en az birisinin takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başladı.

Şimdi Alpine'in olası seçeneklerine baktığı ve Mick Schumacher'le görüşmelerde bulunduğu söyleniyor.

Ancak Red Flags podcast'inde konuşan Haas'ın eski patronu Günther Steiner, bir fabrika takımı olarak Alpine'in “pazardaki en iyi sürücülere" bakması gerektiğini söyledi.

Bu isimlerin kimler olduğu sorusuna, "Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda" yanıtını veren Steiner,  Alpine'in patronu olsaydı Schumacher'i düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda, “Şu an için hayır."

“Orada mümkün olan en iyi sürücüyü almanız gerekir. Bence gayet iyi olduğunu gösteren insanlar var."

“Bir fabrika ekibi olarak elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekir.” cevabını verdi.

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, Gasly ve Ocon arasındaki gerilim hakkında da konuştu.

Bir takım patronu olarak Ocon'un takım arkadaşlarıyla temas yaşamasından rahatsız olup olmayacağı sorulduğunda Steiner şu yanıtı verdi: “Açıkçası bunu düşünürsünüz, kesinlikle düşünürsünüz çünkü bu istemediğiniz bir şeydir."

“Her zaman söylerim, takım arkadaşlarının en iyi arkadaşlar olması gerekmiyor ya da akşam yemeğine çıkmaları gerekmiyor ama birbirlerine saygı duymaları gerekiyor."

"Sonuçta hayatta her zaman olduğu gibi diğer insanlara saygı duymalısınız."

“Eğer bu adamla yarışmaktan hoşlanmıyorsanız, o zaman başka yere gidersiniz. Ben bir yerde olmaktan hoşlanmıyorsam, yoluma devam ederim. Takımın zararına olacak şekilde mücadele etmeye çalışmam."

“Yani içlerinden biri ‘Ben bu adamla aynı takımda olamam’ demeli, başka biri de bunu görmeliydi. Herkes ikisinin geçmişini biliyor, hatta görünüşe göre aileleri bile onları ayrı tutmak zorunda kalmış."

“Yani 'Takım arkadaşı olacağız, her şey yolunda. Son 20 yıldır kavga ettik ama şimdi her şey yolunda' dediğinizde aslında böyle düşünmüyorsunuzdur."

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