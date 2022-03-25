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Steiner, zorlu yıllardan sonra Mercedes'e yakın olduğu için gururlu

Haas takım patronu Gunther Steiner, son iki yılda yaşadıkları zorluklar göz önüne alındığında, Mercedes'e bu kadar yaklaşmalarından memnun olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Steiner, zorlu yıllardan sonra Mercedes'e yakın olduğu için gururlu
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Haas, 2016 yılında Formula 1'e adım atmıştı. 2018'de şampiyonada ilk beşe giren Amerikalı ekip, sonrasında gerilemeye başladı. Geçen yıl, takım tarihinin en kötü  yılını geçirdiler ve sezonu puansız kapattılar.

Bu yıla oldukça iyi başlayan Haas, Bahreyn'de Mercedes'e yakındı ve orta grubun en iyi takımı olarak öne çıktı.

Haas patronu Gunther Steiner, perşembe günü verdiği demeçte şöyle dedi: "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Diğer insanların bizimle ilgili beklentilerine tepki vermiyoruz çünkü biliyorsunuz, sanırım ilk yarış öncesinde herkes bizim sonuncu olmamızı bekliyordu..."

"Şimdi kimsenin beklemediği sonuçtan dolayı çok fazla ilgi var. Fakat çılgınca şeyler yok. Ne de olsa henüz herhangi bir yarış kazanamadık."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'i yıl boyunca geçip geçemeyecekleri sorusuna Steiner, "Mercedes'i yenebileceğimizi sanmıyorum. Geçen hafta onları yenemedik, o zaman neden yılın geri kalanında onları yenebilelim? Onlara yakın olmak güzel. Özellikle de son iki sezonda yaşadıklarımızı düşünürsek... Bunlar çok zor yıllardı."

"Bu yüzden bu pozisyona gelmek, herkes için harika. Takımdaki tüm çocuklar için mutluyum. Geçen yıl çalışmaya devam ettiler ve bu şekilde geri dönmek güzel. Gerçekten güzel bir andı. O yarıştan sonra herkes biraz daha rahat çalıştı. Sabah iş için kalkmak eskisinden çok daha kolaydı."

"Gene Haas da mutluydu. Bana 'evet, geri döneceğimizi söylemiştin ve işte döndük' dedi."

"Bu hafta sonu ne olacak onu ben de bilmiyorum. Bunu cuma günü öğreneceğiz ama dalgalanmayı kontrol etmemiz gerekiyor çünkü burası Bahreyn'den farklı bir pist. Daha önce orada test yaptığımız için avantajlıydık, böylece yarışa gitmeden önce pek çok şeyi düzeltebildik."

"Bu hafta sonu ise aynı konumda olmayacağız. Yine de herkes aynı konumda olacak, dalgalanma olmadan en iyi performansı elde etmek gerekiyor. Bunu ilk kez yeni bir pistte yapmamı gerekiyor. Bunun nasıl çalıştığına bakacağız, fakat ortada rekabetçi olmamamız için hiçbir sebep yok."

Haas, yine ön bölüme yakın olursa, tarihlerindeki ilk podyumu alabilir.

Bu konuda Steiner, "Umarım doğru zamanda, doğru yerde oluruz. Bu kadar şanslı mıyız bilmiyorum ama böyle bir fırsat çıkarsa umarım orada oluruz. Son iki yılda beklenmedik podyumlar alan birkaç küçük takım vardı. Güzel olan da bu. Eğer bir fırsat varsa, belki de onu alabiliriz. Bu, güzel olurdu." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Sky Sport interview

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Sky Sport interview

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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