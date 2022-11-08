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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Steiner, 'yönetim tarzına' yönelik eleştirileri görmezden geldi

Mick Schumacher'in F1 kariyeri hakkındaki kararın öncesinde Günther Steiner, yönetim tarzına karşı yapılan eleştirileri görmezden geldi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Steiner, 'yönetim tarzına' yönelik eleştirileri görmezden geldi
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Puansız bir ilk sezonunun ardından, Schumacher'in Haas ile ikinci sezonunda kendisinden çok şey bekleniyordu.

Ancak beklendiği gibi olmadı. 23 yaşındaki pilot, ilk on bitiriş sayısından (iki kez) daha fazla kaza yaptı (üç kez).

Bu durum, Schumacher'in koltuğunun 'kapılmak' için hazır olduğunu defalarca açıklayan Steiner için hayal kırıklığına neden oldu.

Amcası Ralf Schumacher, Sky Deutschland'a Haas'ın 'Steiner dışında' iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Ralf, "Eğer pilotları bu kadar eleştiriyorsanız, öz eleştiri de yapmalısınız." dedi.

Eski pilot, Hans-Joachim Stuck da ServusTV'ye “Steiner, Mick'i gereksiz eleştirilerle gereksiz yere baskı altına almakla yanlış yaptı.” dedi.

Steiner, yönetim tarzına yönelik eleştirileri görmezden geldi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

GPFans gazetesine Steiner, "Bu onu [Ralf Schumacher] ilgilendirmiyor. İnsanları bu şekilde yargılayamazsınız."

"İnsanlar hakkında fikrim var ama bunu sosyal medyada yazmama gerek yok çünkü ne yaptığımı bilecek kadar kendime güvenim var.” dedi.

Bununla birlikte Steiner, hayranların 'bu insanlardan' duyduklarının etkisinde kaldığını kabul ediyor.

Steiner, "Hayranlar bundan etkileniyor ama bu, oyunun bir parçası."

"Ama bir savaşa girmek ve her zaman doğru olanı yaptığınızı bildiğinizde haklı çıkmanıza rağmen hayranların duyduklarından etkilenmesi gerçekten zor."

Her ne kadar Steiner ve takım sahibi Gene Haas, Schumacher'in takım patronlarını etkilemek için sezonun son turuna kadar zamanı olacağını belirtse de, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko kararın çoktan verildiğine inanıyor. 

Marko'ya göre Haas, Schumacher'in yerine Nico Hulkenberg ile anlaşacak. 

ServusTV'ye konuşan Marko, "Hulkenberg, yedek sürücü olarak herhangi bir test olmadan araca atlayıp ve her zaman iyi bir performans gösterebileceğini kanıtladı." dedi.

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