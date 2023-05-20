Steiner: "Yeni takımlar, mevcut takımlara katkı sağlamalı"
Haas takım patronu Gunther Steiner'a göre gride katılacak her takımın mevcut takımlara belli bir katma değer sağlaması gerekiyor.
Formula 1'in yükselişi tam gaz devam ederken, diğer serilerden takımlar ve çeşitli yatırımcılar da bu pastadan pay almak için sıraya girmiş vaziyetteler.
En az dört takımın seriye girişle ilgilendiği biliniyorken, aralarından en ciddi şansa sahip olan taraf hiç şüphesiz ki büyük bir tarihe sahip olan Andretti.
Diğer takımların endişelerini azaltmak için arkasına Cadillac'ı alan takım, gelecek sene spora giriş için bastırmaya devam ediyor.
Takım sayısının artması dışarıdan iyi bir şey gibi duruyor olabilir, ancak takımlar "ödül parasından alınacak payın azalması" nedeniyle yeni takımlara sıcak bakmıyor.
Gridin en yeni takımı unvanını koruyan Haas'ın takım patronu Gunther Steiner da gridde bir ya da iki takımın daha yer almasının bir "artısı" olması gerektiğini söyledi.
Steiner, "11 ya da 12 takımın spora nasıl bir getirisi olabileceğini değerlendirecek konumda değilim. Ancak katılacak takımların diğer 10 takıma da bir getiri sağlaması gerekir, bu durumda kimsenin yeni takımlara karşı çıkmayacağını düşünüyorum."
"Takım sayısı 11 de olabilir, 12 de olabilir, 13 de olabilir, bilmiyorum. Ama sonuçta FIA ve FOM bu konuyu inceliyor."
"Rekabet giderek sıkılaşıyor. Finansal olarak herkes istikrarlı. Yeni takımların getirisi olmayacaksa neden sağlam giden tekneyi sallayalım ki?"
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