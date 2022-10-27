Steiner: "Yeni anlaşma sayesinde bütçe sınırına yaklaşacağız"

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Haas, geçtiğimiz hafta MoneyGram ile yeni bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladığını açıkladı ve bu anlaşma sayesinde takımın kasasına iyi miktarda para girmesi bekleniyor.

Haas patronu Gunther Steiner, böyle bir anlaşmanın takımın sahip olduğu potansiyeli gözler önüne serdiği görüşünde.

Steiner, "MoneyGram ile sözleşme imzalanması takım için harika bir haber ve bu da gelecekte Haas'tan çok fazla şey beklendiğini gösteriyor."

"Bu sadece bir başlangıç: Başarılı bir ticari platform ve takım oluşturmak istiyoruz. Daha da güçlenmek ve Formula 1'de uzun süre yarışmak istiyoruz. Bence bu, artık herkes için açık." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner, yeni anlaşmanın kendilerinin bütçe sınırına yaklaşmasına yardımcı olacağını da ekliyor.

"Bu anlaşma ile bütçe üst sınırına ulaşabilir ve diğer herkesle eşit şartlarda savaşabiliriz. Elbette en iyi takımlar daha fazla harcama yapabiliyorlar ancak size her zaman bütçe sınırın orta ve uzun vadede herkesin podyum için mücadele etmesine yardım edeceğini söyledim."

"Artık bir sonraki adımı atmak istiyoruz ve sponsorluk anlaşması sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde podyumlar için yarışabileceğiz."

"Gelecek yıl olacak demiyorum çünkü çok kötü geçen iki sezonun ardından toparlanmak zorunda kaldık. Hâlâ gelişmeye çalışıyoruz ve bunu yapmak zaman alacak."

"Gerçekçi kalıyoruz: Galibiyet için savaşmaya başlayacağımızı söyleyemem ama bir sonraki adımı atacağız ve rakiplerimizle aynı seviyede rekabet edeceğiz."