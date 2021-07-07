Steiner: "Yarışlar Haas için sıkıcı geçmiyor"

2015 yılında Formula 1'e giren ve fırtına gibi bir başlangıç yapan Haas, son yıllarda pek de iyi performans gösteremiyor.

Amerikalı ekip, bu yıl Williams ile beraber gridin en yavaş iki takımından biri. Hatta çoğu zaman gridin en yavaş takımı konumunda yer alıyorlar ve takımın herhangi bir güncelleme getirmeyecek olması, sezonu bu pozisyonlarda bitirecekleri anlamına geliyor.

Avusturya'da bu tablo yine değişmedi ve takım yarışı tur yiyerek açık şekilde son sırada tamamladı.

Yarışın ardından böyle bir yarışın kendileri için ne kadar sıkıcı olduğu sorusuna yanıt veren takım patronu Gunther Steiner şöyle dedi: "Yarışın bizim için sıkıcı geçtiğini söyleyemem. Her zaman en iyisini yapmak için çalışmanız gerekiyor. Yani sorunlardan uzak kalmanın heyecanı denilebilir. Fakat dediğiniz gibi heyecan, başka bir takımla ya da başka bir şeyle savaştığınızda geliyor. Elbette puan için veya benzeri şeyler için savaştığınızda sizi daha çok tatmin ediyor. Yani sıkıcı diyemem, heyecan verici değil diyebilirim. Böyle söylemek daha doğru."

"Bana göre tempo anlamında kötü bir yarış çıkarmadık. Olaylardan uzak durduk ve sürücülerimiz geçen hafta sonuna kıyasla mavi bayraklardan daha çok uzak durdular. Bu, kısmen strateji kısmen de şimdi bununla nasıl daha iyi başa çıkacaklarını biliyor olmalarıyla ilgiliydi. Fakat liderlerle aramızdaki mesafe aynıydı. Belki biraz daha az olabilir."

"Fakat her iki sürücünün de bir noktada kötü bir temposu yoktu. Sırada Silverstone var ve orası da yine bir öğrenme süreci olacak. Bir yarış pistinin farklı özelliklerini anlıyorsunuz, orada çok yüksek yükler var ve virajlar çok hızlı. Yani öğrenme sürecine devam etmek gibi olacak. Bence oraya geri dönmek güzel. Arka arkaya üç yarış vardı ve şimdi evde biraz vakit geçirmek güzel olacak."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images