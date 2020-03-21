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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Steiner: “Yarışın iptali konusunda takımların anlaşmazlık yaşaması normal”

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Steiner: “Yarışın iptali konusunda takımların anlaşmazlık yaşaması normal”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Mar 2020 13:47

Haas Formula 1 takım patronu Gunther Steiner, Avustralya Grand Prix’sinin iptali görüşülürken takımların anlaşmazlık yaşamalarının “normal” olduğunu söyledi.

Melbourne’de McLaren’ın yarıştan çekilmesini açıklamasından kısa bir süre sonra takım patronları, Ross Brawn ile bir toplantı yaptılar.

Ferrari, yarışın iptalini isteyen takımlardan biriydi ve Alfa Romeo ve Renault da buna destek çıktı.

Diğer takımlar en azından cuma gününde sürüş yapmaya ve eğer başka vakalar da ortaya çıkarsa yarışı iptal etmeye hazırlardı. Ancak görüşmeler sırasında Mercedes taraf değiştirdi ve belirleyici şey bu oldu. Haas ve Williams da çoğunluğa uymayı kabul etti.

Yarışı yapmak isteyen takımlar ise sadece Red Bull, AlphaTauri ve Racing Point oldu.

Bundan ötürü sadece birkaç aracın piste çıkabileceği varsayılarak, ilk antrenman seansına kısa bir süre kala yarışın iptal edilmesine karar verildi.

Motorsport.com’a bu görüşmeler konusunda konuşan Steiner, “Bu normal. Her takımın yapısı farklı. Bazıları büyük bir şirketin bir parçası, bazıları bir şahsa ait ve herkesin aynı fikirde olmasını bekleyemezsiniz.”

“Bunu mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Olaylar geçtikten sonra her şeyi bilmek kolay, ancak böyle bir kararı vermek için her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor.”

“Buna dahil olan birçok grup var, yerel bir organizatör var, F1 var, FIA var, farklı arka planlarda farklı ülkelerden 10 takım var. Yani herkesin, uğraşmaları gereken kendi sorunları var.”

“Bir uzlaşma bulmalıydık ve ortaya çıkan uzlaşma buydu.”

“Bu karar kolay değildi, çünkü yarışmak için buradayız. Bir yarışçı olarak yapmak istediğiniz şey bu. Ve ayrıca sezonun ilk yarışıydı, bu yüzden tamamen hazırdık ve yarışmak için sabırsızlanıyorduk.”

“Daha sonra iptal kararını aldık ve sonrasında iptalin güvenlik sebepleriyle alındığını söylemeniz gerekiyor. Ve şu anda dünya, bu virüs yüzünden alt üst olmuş durumda. Sonuç olarak bu kararı verdik.”

“Bu durumun gayet farkındaydık. Herkesten, eğer iyi hissetmiyorlarsa bunu dile getirmelerini istedik. Çünkü bunu yayan insanlar olmanın bir anlamı yok. Takımımızda test edilen dört kişi vardı, neyse ki sonuçları negatif çıktı.”

“Sonuçları endişeli şekilde bekliyorduk ve bizim için her şey sorunsuz çıktı. McLaren’da bir vaka ortaya çıktı ve onlar da çok bilinçli ve iyi şekilde hareket ettiler ve güvende olduklarından emin oldular.”

“Bu sene yarışacağımızdan eminim ve umarım bu virüsü kontrol altına alırız, böylece dünya normal hayatına geri döner.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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