Steiner: "Yarış tempomuz orta grupta yarışabilecek seviyede"

Haas bu yıl geride kalan dört yarışta sadece bir kez puan alabildi ve bunu da strateji sayesinde başardı.

Ancak Amerikalı ekibin yarış temposunun sıralama turlarına kıyasla çok daha iyi olduğu görülebiliyordu.

Geçen hafta son Romain Grosjean, rakiplerinin aksine güvenlik aracı arkasında pit stop yapmayarak beşinciliğe çıktı ve belli bir süre puan barajı içerisinde gitti.

Steiner, bundan ötürü yarış tempolarının iyi göründüğünü ve tek tur performansını geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Steiner, "Bu tür stratejiler yapıyoruz çünkü kaybedecek çok az şeyimiz var. Bu, başarılı olabilmek adına bir şekilde farklı davranılması gerektiği anlamına geliyor. Takım, biraz daha fazla risk almaya karar verdi, ancak bu yaklaşımda her şey sizin aleyhinizde de gelişebilir. Bir kez puan kazanmayı başardık, ama ne yazık ki geçen Pazar günü mümkün değildi."

"Pit stopun ardından Romain Grosjean sorun yaşamasaydı kendimizi puan kazanma şansımızın olabileceği bir pozisyonda bulabilirdik."

"Bu yarışta aracımızın iyi bir yarış temposuna sahip olduğunu fark ettik, çünkü Romain gridin ortasındaki rakiplerle oldukça başarılı şekilde savaştı. Ancak sıralama performansımızı geliştirmemiz gerekiyor ve mevcut şartlarda bu, hiç de kolay değil."

"Ancak Silverstone'da gridin ortasında savaşabileceğimizi fark ettik. Yarışa, daha fazla manevra alanı veren pozisyonlardan başlayabilmek için sıralamalarda mümkün olan en iyi sonucu elde etmemiz gerekiyor. Arkadan başlarsanız, diğer araçların arkasındaki kirli havada sürmek zorunda olduğunuz için ileriye doğru gitmeniz zorlaşıyor."

"Olumlu olan şey, takımdaki herkesin savaşçı ruha sahip olması, herkesin mücadeleyi sürdürmeye odaklanmış olması. Hâlâ Formula 1'de olduğumuz için mutluyuz ve herkes şampiyonada kalmak için her türlü çabayı gösteriyor. Şu anda en iyi araca sahip olmasak bile, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Eğer aynı çizgide devam edersek, durumu yakında iyileştirebiliriz." dedi.