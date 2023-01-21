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Steiner: "Yarış kontrol alanında birtakım iyileştirmeler yapılmalı"

Haas takım patronu Gunther Steiner, yarış kontrolün tutarsız kararlarına bir kez daha tepki gösterdi ve yeni sezonda bu alanda değişiklik talep etti.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Steiner: "Yarış kontrol alanında birtakım iyileştirmeler yapılmalı"
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Tartışmalı 2021 Abu Dhabi GP'sinin ardından harekete geçen FIA, yarış direktörü Michael Masi'nin görevden alınmasına ve iki yarış direktörü sistemine geçilmesine karar verdi.

Ancak yeni sistemin ilk sezonu, özellikle siyah-turuncu bayrak kullanımı ve pist limitlerinin denetlenmesi gibi konularda tutarsız kararlara sahne oldu. Bunun yanı sıra takım patronları ve pilotların da bu sistemden memnun kalmadığını gördük.

Japonya'daki kurtarma aracı fiyaskosunun ardından sistemi geçici süreyle askıya alan ve sezonu sadece Niels Wittich yönetiminde noktalayan FIA, her şeye rağmen gelecek sezon yeniden iki yarış direktörü uygulamasına geri dönecek.  

Bu hafta başında F1 departmanında yeniden yapılanmaya giden FIA, camianın en saygın isimlerinden Steve Nielsen'in sportif direktör rolünü üstleneceğini duyurdu. 

Ancak geçen sene siyah-turuncu bayraklardan birçok kez şikayet eden Steiner, yarış kontrol konusunda da birtakım değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu düşünmekte.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Bana göre hala yapılması gereken çok iş var, henüz her şey çözülmüş değil."

"Bence yarış kontrolünde daha iyisini yapabilecek alana sahibiz."

"Geçen sezon son yarışlarda daha iyi şekilde alınabileceğini düşündüğüm bazı kararlarla karşılaştık." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sezon boyunca bazı kırık parçalar nedeniyle birçok kez siyah-turuncu bayrakla pilotlarını pite çağırmak zorunda kalan Steiner, bu kuralı "tamamen saçmalık" olarak nitelendiriyor.

Steiner, "Böyle olmaması gerekiyordu. Biz ceza aldık ve sonra kuralları değiştirdiler. Başka hiç kimse ceza almadan kural değiştirildi."

"[Austin'deki protesto] ilkeseldi, FIA'ya 'sisteminiz kusurlu çünkü kurallar herkes için farklı uygulanıyor ve yarış kontrolün olayları ele alış şekli iyi değildi' demeye çalıştık." dedi.

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