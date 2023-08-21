Steiner: "Yarış izleyenleri ölçmek için daha güncel bir yönteme geçmemiz gerek"
Haas takım patronu Guenther Steiner, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki F1 izleme rakamlarının bu sezon düştüğü yönündeki iddialardan endişe duymadığını söyledi.
Formula 1, Netflix belgesel dizisi Drive to Survive gibi faktörlerin de etkisiyle son yıllarda ABD'de popülarite anlamında bir patlama yaşadı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki reyting rakamları geleneksel olarak Nielsen Şirketi tarafından ölçülüyor ve bu sezonun TV reytinglerinin 2022'ye kıyasla biraz düştüğü bildirildi.
Haas şu anda Formula 1'de yarışan tek Amerikan takımı. Takım patronu Steiner, reytinglerin düştüğü yönündeki haberlerden endişe duyup duymadığı sorusuna, "Hayır, pek duymuyorum."
"TV reytingleri ve TV konusunda uzman değilim, bu yüzden benim sözüme inanmayın ama bence şu anda TV'de olmayan pek çok şey izleniyor ve bence bunu ölçmek için henüz gerçek bir araç yok."
"İnsanlar bunun üzerinde çalışıyor çünkü bence bildiğimizden daha fazla insan izliyor. Hâlâ 20 yıl önceki gibi TV reytinglerini ölçüyoruz. Dediğim gibi, TV reytingleri konusunda uzman değilim ama bu işlerden anlayan bazı insanlarla konuştum ve bir yarışı izleyenleri ölçmek için daha güncel bir yönteme geçmemiz gerektiğini düşündüklerini söylediler." yanıtını verdi.
Guenther Steiner, Takım Müdürü, Haas F1 Takımı
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Haas bu sezon için çok sezonluk bir anlaşmayla yeni bir Amerikalı isim sponsoru edindi. Steiner, ekibinin hem Haas'a hem de genel olarak Formula 1'e yönelik ticari ilginin arttığını görmeye devam ettiğini söylüyor.
"Şu anda farklı taraflarla görüşüyoruz ama genel olarak hâlâ çok fazla ilgi var."
"Bence bir yarış hafta sonunda pistte ne kadar çok reklam olduğunu ve bunun gibi şeyleri gördüğünüzde de spora karşı çok iyi bir ilgi olduğunu görebilirsiniz."
"Takım olarak devam eden pek çok görüşmemiz var. Normal bir sponsorluk görüşmesinde insanlar gerçekleri ve her şeyi bilmek isterler; şu anda gelecek yıl için imza atmak için acele etmiyorlar ancak görüşmeler iyi gidiyor."
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