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Steiner: "Başka bir takıma geçmek gibi bir hedefim yok"

Steiner, koltuğun boşalması durumunda başka bir takım patronluğuna başvurmayacak.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Steiner, takım 2016'da Formula 1'e katıldığından beri Haas'ın başındaki isim. 2014'ün başlarında Ferrari ve Dallara ile ortaklık kurulmasında da önemli rol oynamıştı.

Haas'ın yolculuğu, takımın 2018'de beşincilik ile kariyerinin en yüksek seviyesine ulaşması ve 2021'de tek bir puan bile alamayıp şampiyonayı en alt sırada tamamlamasıyla karışık oldu.

Kevin Magnussen, geçen yılki Sao Paulo Grand Prix'sinde Haas'ın ilk pole pozisyonunu elde etti.

Tüm bunlar, Ferrari'nin tasarımını kopyalamakla suçlamalar, Grosjean'ın vedası ve Mick Schumacher'in çok konuşulan ayrılışı boyunca Steiner takımın başındaki kişi oldu.

Bild tarafından Ferrari, hatta Mercedes kapısını çalarsa takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda Steiner, şu yanıtı verdi: "Haas'ta çok mutluyum ve başka bir yere gitmek gibi bir hedefim yok."

"Kariyerimi burada bitirmek istiyorum, bu yüzden şu anda bunu düşünmüyorum bile."

Takım değiştirmek bir yana, Steiner beş yıl sonra Haas'ta olup olmayacağından bile emin değil.

Steiner, "Hiçbir zaman beş yıllık bir plan yapmadım."

"Uzun vadeli hedefim sonunda bırakmak, artık çok genç de değilim." dedi.

Bu yılın başlarında Steiner, okuyuculara bir Formula 1 takımında 'perde arkasında gerçekten neler olup bittiğine dair engelsiz bir bakış açısı' sunduğu "Surviving to Drive" adlı bir kitap yayınladı.

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