Steiner: "Wolff, Horner ve Vasseur dışındaki patronlar talimat beklemek zorunda”
Gunther Steiner, Formula 1’de sadece bazı takım patronlarının bağımsız kararlar alabildiğini, diğerlerinin ise üst kademelerden talimat almak zorunda olduklarını söyledi.
Eski Haas takım patronu Gunther Steiner, 2023 sezonu sonunda Haas ile yollarını ayırdı ve bu sürecin ardından RTL'de yorumculuk yapmaya başladı.
Son dönemde Formula 1 ile ilgili çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Steiner, The Times'a verdiği son röportajda takım patronlarının yetki dağılımı ve sporun ticari yönetimi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Steiner, modern Formula 1'de sporun devasa bir iş haline gelmesiyle birlikte birçok takım patronunun önemli kararlar alırken bağımsız hareket edemediğini belirtti.
Bu duruma örnek olarak Toto Wolff, Christian Horner ve Fred Vasseur'ü işaret eden Steiner, bu üç ismin sporun yönetiminde diğer takım patronlarına göre en fazla etkisi olan kişiler olduğunu dile getirdi.
Gunther Steiner şunları söyledi: "Eskiden direktör ya da takım yöneticisi olarak adlandırılan pozisyon, artık takım patronu unvanı ile anılıyor."
"Ancak sadece birkaç kişi; Wolff, Horner ve Vasseur kendi başlarına karar alabiliyor. Geri kalanlar, önemli bir karar almadan önce başkalarından talimat beklemek zorunda.”
Steiner ayrıca, Formula 1'deki birçok takım patronunun ticari konularda karar verme yetkisine sahip olmadığını ve bunun sporun yönetimine zarar verdiğini de ifade etti: "Bazı toplantılarda takım patronları lastiklerle ilgili konuşabilir, ancak ticari konularda herhangi bir yetkileri yok."
"Medya bile artık onların sadece birer aracı olduklarını biliyor."
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